Переговоры с Украиной бессмысленны после поставок западных танков, — МИД РФ

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, США анонсировали поставки танков, а "вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит в Украину бронетехники, особенно старой". Дипломат также назвал страны, поддерживающие Украину, "карикатурными в своем невежестве".

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Решение США и союзных стран по НАТО передать Киеву боевые танки делает "бессмысленным" для Москвы ведение каких-либо переговоров с Киевом. Такое заявление в понедельник, 30 января, сделал заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, передает "РИА Новости".

В текущих условиях, когда США анонсировали поставки танков, а "вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит в Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с "укронацистами", но и с их кукловодами", заявил российский дипломат, назвав также страны, поддерживающие Украину, "карикатурными в своем невежестве".

По его словам, РФ готова рассматривать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса, но пока их должным образом не озвучили.

Рыбаков также предупредил Вашингтон и другие страны об опасности "неконтролируемой эскалации". В интервью "РИА Новости" он сказал, что из-за того, что США и страны Европы все больше вовлекаются войну в Украине РФ будет вынуждена прибегнуть к "адекватным контрмерам, в том числе асимметричным".

На минувшей неделе представители властей Германии объявили о планах передать Украине 14 танков Leopard 2 и предоставить другим странам разрешение на реэкспорт этой техники, которая, среди прочего, есть у Норвегии.

Кроме танков Leopard, в Украину будут поставлена тяжелая бронетехника из США, в частности 31 танк M1 Abrams и 14 танков Challenger 2 из Великобритании.

Напомним, что Украине нужны истребители F-16, поскольку РФ готовит "опасную эскалацию" и текущее преимущество ВСУ на земле зависит от контроля воздуха, об этом сообщил британский военный аналитик Майкл Кларк.

Ранее Фокус сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал рукоодство Юной Кореи оказать Украине военную помощь, несмотря на установленный запрет.