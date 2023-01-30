Переговори з Україною безглузді після постачання західних танків, — МЗС РФ

За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, США анонсували постачання танків, а "васали, враховуючи Оттаву, змагаються, хто і скільки поставить в Україну бронетехніки, особливо старої". Дипломат також назвав країни, які підтримують Україну, "карикатурними у своєму невігластві".

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Рішення США та союзних країн по НАТО передати Києву бойові танки робить "безглуздим" для Москви ведення будь-яких переговорів із Києвом. Таку заяву в понеділок, 30 січня, зробив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков, передає "РИА Новости".

У поточних умовах, коли США анонсували постачання танків, а "васали, враховуючи Оттаву, змагаються, хто і скільки поставить в Україну бронетехніки, особливо старої, безглуздо розмовляти не лише з "укронацистами", а й з їхніми ляльководами", — заявив російський дипломат, назвавши також країни, які підтримують Україну, "карикатурними у своєму невігластві".

За його словами, РФ готова розглядати будь-які серйозні ініціативи щодо врегулювання української кризи, але поки що їх належним чином не озвучили.

Рибаков також попередив Вашингтон та інші країни про небезпеку "неконтрольованої ескалації". В інтерв'ю "РИА Новости" він сказав, що через те, що США та країни Європи все більше залучаються до війни в Україні РФ буде змушена вдатися до "адекватних контрзаходів, зокрема асиметричних".

Минулого тижня представники влади Німеччини оголосили про плани передати Україні 14 танків Leopard 2 і надати іншим країнам дозвіл на реекспорт цієї техніки, яка, серед іншого, є в Норвегії.

Крім танків Leopard, в Україну буде поставлено важку бронетехніку зі США, зокрема 31 танк M1 Abrams і 14 танків Challenger 2 з Великої Британії.

Нагадаємо, що Україні потрібні винищувачі F-16, оскільки РФ готує "небезпечну ескалацію" і поточна перевага ЗСУ на землі залежить від контролю повітря, про це повідомив британський військовий аналітик Майкл Кларк.

Раніше Фокус повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав керівництво Південної Кореї надати Україні військову допомогу, незважаючи на встановлену заборону.