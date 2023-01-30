ВСУ будут полагаться на старые советские танки до прибытия подкрепления от Запада, — CNN

По словам бойцов 28-й ОМБр, у которой, по информации журналистов, наименьшие потери среди всех бригад, иногда достаточно появления украинского танка на передовой позиции, чтобы разогнать "вагнеровцев", которые по преимуществу легко вооружены.

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28-й механизированной бригаде ВСУ, которая окопалась у холмов с западной части Бахмута, танки помогают удерживать линию фронта на фоне нарастающего российского наступления. Об этом сообщает CNN.

Имеющиеся танки участвовали в боях на протяжении почти года, но, несмотря на полученный урон и почтенный возраст, их экипажи очень все же их ценят.

Молодой командир танка с позывным Давид называет роль своего подразделения ключевой в том, чтобы удержать линию фронта и не позволить россиянам продвинуться к промышленному городу Константиновке.

"Мы просто работаем против них. Без этого они подойдут ближе и мы потеряем наши дома и семьи. Мы остаемся здесь, чтобы позволить людям мирно жить своих домах. Если россияне подойдут к Константинове, что произойдет тогда? Они разрушат все, не оставив камня на камне", — пояснил боец ВСУ.

28-я бригада участвовала в освобождении Херсона, прежде чем ее перебросили через полстраны на восток. Но по словам военнослужащих, у них наименьший уровень потерь среди всех украинских бригад.

[ + – ] Танки ВСУ в районе Бахмута

Здесь их обстреливают наемники "ЧВК Вагнера", находящиеся в нескольких километрах к югу от Бахмута.

Однако бойцы 28-й бригады редко прибегают к своим орудиям калибра 125 мм.

"У нас проблемы с боеприпасами, они заканчиваются. Но это единственная проблема. Мы получаем достаточно запасных частей, наши командиры работают беспрерывно, чтобы поддерживать и ремонтировать наши танки", — пояснил военнослужащий.

Иногда достаточно только появления танка на передовой позиции, чтобы разогнать "вагнеровцев", которые по преимущество легко вооружены.

"Когда мы выходит и ведем огонь, враг утихает на два-три дня, — пояснил Давид. — Они не стреляют по нашим ребятам в окопах. Когда же наши танки и артиллерия затихает, страдает пехота".

На видео, которое недавно сняли ВСУ и геолоцировали журналисты CNN, два украинских танка приближаются к позициям российских войск, а позиции ВС РФ также атакуют украинские дроны сверху.

Вместе с тем, россияне не оставляют попыток прорвать оборону, несмотря на значительные потери. По словам спикера Вооруженных сил Сергея Чреватого, главным оружием ВС РФ теперь стала живая сила. Под Бахмутом — "ЧВК Вагнера", но не только, под Угледаром — морские пехотинцы и пехота, наряду с мобилизованными.

По словам военнослужащих из Бахмута, танковым экипажам легко нести службу здесь.

"Вражеской артиллерии сложно найти наши танки или другую технику. Им не хватает возможностей, чтобы наносить удары по нашей технике", — пояснил Давид.

Вместе с тем танкам приходится часто выезжать на боевые позиции, а затем возвращаться.

Это преимущество может быть утрачено, если россияне привлекут подкрепление, в том числе гаубицы и РСЗО. Вопрос в том, смогут ли украинские силы удержать позиции до прибытия западных танков, что может занять около двух месяцев.

Журналисты спросили, можно ли снять "трофейный" танк, на что бойцы ответили: "В обмен на "Абрамсы"".

Однако основные боевые танки США, которые превосходят российские в соображении устойчивости и огневой мощи, в ближайшее время не появятся в расположении украинских войск.

Танк Challenger выдерживает 4-5 прямых попаданий

Гамиш де Бреттон Гордон, бывший командующий первого королевского танкового полка армии Великобритании объяснил, что у танков Challenger, которые анонсировало британское руководство, во всем преимущество перед российскими.

"Они стреляют точнее в движении и ночью в сложной местности. Больше боекомплект (более 50 боеприпасов), тогда как у Т-72 — только 30. Броня намного лучше. Challenger L2, вероятно, может выдержать 4-5 прямых попаданий от Т-72, а вот одного попадания из "Челленджера" будет достаточно, чтобы уничтожить Т-72", — пояснил эксперт.

Напомним, что ВСУ нужны истребители F-16, поскольку Путин планирует опасную эскалацию в Украине. По словам британского военного аналитика Майкла Кларка, наземное преимущество ВСУ объясняется тем, что воздушное пространство под контролем.

Напомним, что в ВСУ предупредили о смене тактики российского террора: бьют точечно между массированными обстрелами. Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что задача ВС РФ состоит в том, чтобы ослабить украинскую ПВО. Вначале запускаются ударные беспилотники, а затем уже ракеты.

Ранее Фокус сообщал, что главком ВС Литвы объяснил, как сорвать новое наступление российских войск в Украине. У РФ достаточно ресурсов, чтобы обеспечить свою армию на продолжительное время военных действий, и странам Запада нужно предоставить все необходимое украинским военным.