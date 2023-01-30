ЗСУ покладатимуться на старі радянські танки до прибуття підкріплення від Заходу, — CNN

За словами бійців 28-ї ОМБр, яка, за інформацією журналістів, має найменші втрати серед усіх бригад, іноді достатньо появи українського танка на передовій позиції, щоб розігнати "вагнерівців", які переважно легко озброєні.

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28-й механізованій бригаді ЗСУ, яка окопалася біля пагорбів із західної частини Бахмута, танки допомагають утримувати лінію фронту на тлі наростаючого російського наступу. Про це повідомляє CNN.

Наявні танки брали участь у боях протягом майже року, але, незважаючи на отриману шкоду і поважний вік, їх екіпажі дуже їх цінують.

Молодий командир танка з позивним Давид називає роль свого підрозділу ключовою у тому, щоб утримати лінію фронту та не дозволити росіянам просунутися до промислового міста Костянтинівки.

"Ми просто працюємо проти них. Без цього вони підійдуть ближче і ми втратимо наші будинки та сім'ї. Ми залишаємось тут, щоб дозволити людям мирно жити у своїх будинках. Якщо росіяни підійдуть до Костянтинівки, що станеться тоді? Вони зруйнують усе, не залишивши каменю на камені", — пояснив боєць ЗСУ.

28-а бригада брала участь у звільненні Херсона, перш ніж її перекинули через пів країни на схід. Але, за словами військовослужбовців, у них найменший рівень втрат серед усіх українських бригад.

[ + – ] Танки ЗСУ у районі Бахмута

Тут їх обстрілюють найманці "ПВК Вагнера", що за кілька кілометрів на південь від Бахмута.

Однак бійці 28-ї бригади рідко вдаються до своїх знарядь калібру 125 мм.

"У нас проблеми з боєприпасами, вони закінчуються. Але це єдина проблема. Ми отримуємо достатньо запасних частин, наші командири працюють безперервно, щоб підтримувати та ремонтувати наші танки", — пояснив військовослужбовець.

Іноді достатньо лише появи танка на передовій позиції, щоб розігнати "вагнерівців", які переважно легко озброєні.

"Коли ми виходимо і ведемо вогонь, ворог вщухає на два-три дні, — пояснив Давид. — Вони не стріляють по наших хлопцях в окопах. Коли ж наші танки та артилерія затихають, страждає піхота".

На відео, яке нещодавно зняли ЗСУ та геолокували журналісти CNN, два українські танки наближаються до позицій російських військ, а позиції ЗС РФ також атакують українські дрони зверху.

Водночас росіяни не залишають спроб прорвати оборону, незважаючи на значні втрати. За словами речника Збройних сил Сергія Черевого, головною зброєю ЗС РФ тепер стала жива сила. Під Бахмутом — "ПВК Вагнера", але не тільки, під Вугледаром — морські піхотинці та піхота, поряд із мобілізованими.

За словами військовослужбовців із Бахмута, танковим екіпажам легко нести службу тут.

"Ворожій артилерії складно знайти наші танки чи іншу техніку. Їм не вистачає можливостей, щоб завдавати ударів по нашій техніці", — пояснив Давид.

Разом з тим танкам часто доводиться виїжджати на бойові позиції, а потім повертатися.

Ця перевага може бути втрачена, якщо росіяни залучать підкріплення, у тому числі гаубиці та РСЗВ. Питання в тому, чи українські сили зможуть утримати позиції до прибуття західних танків, що може зайняти близько двох місяців.

Журналісти спитали, чи можна зняти "трофейний" танк, на що бійці відповіли: "В обмін на "Абрамси"".

Однак основні бойові танки США, які перевершують російські у стійкості та вогневій могутності, найближчим часом не з'являться на озброєнні українських військ.

Танк Challenger витримує 4-5 прямих влучень

Гаміш де Бреттон Гордон, колишній командувач першого королівського танкового полку армії Великобританії пояснив, що танки Challenger, які анонсували британське керівництво, мають у всьому перевагу перед російськими.

"Вони стріляють точніше в русі та вночі у складній місцевості. Більший боєкомплект (понад 50 боєприпасів), тоді як у Т-72 — лише 30. Броня набагато краща. Challenger L2, ймовірно, може витримати 4-5 прямих влучень від Т-72, А от одного влучення з "Челленджера" буде достатньо, щоб знищити Т-72", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ потрібні винищувачі F-16, оскільки Путін планує небезпечну ескалацію в Україні. За словами британського військового аналітика Майкла Кларка, наземна перевага ЗСУ пояснюється тим, що повітряний простір під контролем.

Нагадаємо, що в ЗСУ попередили про зміну тактики російського терору: б'ють точково між масованим обстрілом. Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що завдання ЗС РФ полягає в тому, щоб послабити українську ППО. Спочатку запускаються ударні безпілотники, а потім ракети.

Раніше Фокус повідомляв, що головком ЗС Литви пояснив, як зірвати новий наступ російських військ в Україні. РФ має достатньо ресурсів, щоб забезпечити свою армію на тривалий час військових дій, і країнам Заходу потрібно надати все необхідне українським військовим.