Б'ють точково між масованим обстрілом: у ЗСУ попередили про зміну тактики терору РФ

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, мета Росії — послабити українську ППО. Тому спочатку ЗС РФ запускають ударні безпілотники, а потім ракети.

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Росія змінила свою тактику терору і може завдавати точкових ударів по території України в перервах між масованим обстрілом. ЗС РФ намагаються виснажити українську систему протиповітряної оборони. Про це розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" в ефірі телемарафону.

"Після масованих ракетних атак, коли всі вже звикли, що можна взяти певну паузу в 10-12 діб, поки вони готуватимуться, ворог не спить і почав нас тероризувати невеликими повітряними атаками", — сказала вона.

Зараз Росія тримає у Чорному морі три ракетні носії з 20 "Калібрами". Усього угруповання окупантів складає до 11 кораблів. РФ продовжить зберігати тиск на українців, тож не виключаються точкові ракетні удари. Також цілком ймовірні удари іранськими дронами, проте зараз для них невідповідні погодні умови.

"Але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі стихає поривчастість вітру, і саме ніч вони зараз використовують для застосування Shahed", — зазначила представниця командування.

ЗС РФ змінили тактику

Наталія Гуменюк розповіла, що РФ змінила тактику ракетного обстрілу, її мета — послабити українську ППО. Тому спочатку запускають ударні безпілотники, а потім ракети.

Крім того, останнім часом росіяни випускають менше "Калібрів", тому що їхні запаси виснажуються. Однак використовують інші типи ракет, яких ще достатньо в арсеналі РФ.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову. Одна з ракет влучила у житловий будинок, внаслідок чого там почалася пожежа.

28 січня у розвідці Естонії розповіли, що масовані ракетні удари по Україні Росія може завдавати ще від 3 до 4 місяців в оптимістичному сценарії або до 9 місяців за песимістичного.