"Все залежить від двох факторів": розвідка Естонії розповіла, коли у РФ можуть закінчитися ракети

Естонська розвідка вважає, що РФ продовжує купувати високотехнологічні запчастини для ракет. Або Москва могла заздалегідь запастись такими деталями ще до початку повномасштабного вторгнення.

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Кількість наступних атак на інфраструктуру України визначається можливістю Росії виробляти нові ракети. Про це заявив голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, пише ERR.

За його словами, війська РФ брали участь у своїх ракетних атаках, які відбуваються приблизно раз на тиждень. Вони розпочинаються після навали іранських дронів-камікадзе, які допомагають виявляти місця дислокації українських систем ППО. Потім запускаються ракети, щоб уразити інфраструктуру.

Однак, як вважає Гросберг, такі атаки можуть тривати від 3 до 4 місяців в оптимістичному сценарії або до 9 місяців за песимістичного. Все залежить від двох факторів.

"Насамперед, від того, скільки високоточних боєприпасів було в Росії до початку війни. Це близько 2500 ракет. Було витрачено від половини до двох третин. Але, як показують останні фрагменти ракет, Росія протягом усієї війни продовжувала виробляти ракети на додачу, що були на складах", – пояснив він.

За словами Гросберга, Росія могла наперед закупити високотехнологічні деталі для виробництва ракет. Або вони все одно надходять до РФ, попри введені Заходом санкції. Тому є можливість, що російська оборонна промисловість ще довго зможе виробляти нові ракети.

Раніше Фокус писав, що у ВПС розповіли, навіщо росіяни застосовують Х-55 із ядерними макетами. Окупанти, як припустив речник Командування ЗС Юрій Ігнат, намагаються виснажити українську ППО, запускаючи одночасно кілька типів ракет.

Ще нагадаємо, що ЗС РФ завдали удару "Кинджалами" по об'єктах у Києві та Запоріжжі. За словами Юрія Ігната, російська армія на озброєнні має близько 40 ракет Х-47, тому вони їх бережуть і б'ють лише за стратегічною важливою для них метою.

Також повідомлялося, що в Держдумі РФ заявили, що готові до ядерної війни зі США. За словами депутата Держдуми Євгена Федорова, американські медіа роблять свою роботу краще, ніж російські.