ЗС РФ завдали удару "Кинжалами" по об'єктах у Києві та Запоріжжі, — Повітряні сили

За словами Юрія Ігната, російська армія на озброєнні має близько 40 ракет Х-47, тому вони їх бережуть і б'ють тільки по стратегічно важливій для них цілі.

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У ході масованого обстрілу України 26 січня ЗС РФ вдарили по Києву та Запоріжжю ракетами Х-47 "Кинджал". Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Радіо НВ".

Президент РФ Володимир Путін називає "Кинджали" гіперзвуковими ракетами, тому він ними не раз хвалився, зазначив Ігнат. Також, за його словами, у ЗС РФ на озброєнні таких боєприпасів близько 40 одиниць. Їх бережуть для ударів по найстратегічніших для РФ цілях.

"Вони бережуть їх для ураження найстратегічніших для них цілей — цього разу виявилися один із об'єктів у Запоріжжі й об'єкт критичної інфраструктури в Києві. Така була в них стратегічна ціль — залишити один район Києва без світла", — сказав Ігнат.

Складність у їх перехопленні в тому, що вони летять по балістичній цілі. Винищувач МіГ-31К запускає їх у повітрі, і "Кинджал" летить у верхніх шарах атмосфери. На момент наближення до цілі ракети набирають величезну швидкість.

Нагадаємо, Фокус зібрав усі подробиці масованого обстрілу України 26 січня. ЗСУ збили 47 ракет із 55.

За даними ЗСУ, три крилаті ракети Х-59 не долетіли до цілі й самі впали під час масованого обстрілу України.