"Не долетіли": три російські ракети Х-59 впали самі під час обстрілів 26 січня, — ЗСУ

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ще чотири Х-59 було збито ППО. Крім того, під час чергової російської атаки ЗСУ зафіксували дві гіперзвукові ракети "Кинджал".

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Під час масованого ракетного удару ЗС РФ 26 січня українські сили протиповітряної оборони зафіксували 55 російських ракет, більшість із них вдалося збити. Також три керовані авіаційні ракети Х-59 впали самі, не долетівши до мети. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ".

Крім того, під час чергового обстрілу ЗСУ зафіксували дві гіперзвукові ракети "Кинджал".

"Маємо 55, з них 40 ракет — повітряного базування, два "Кинджали" зафіксовано, решта — до 9 "Калібрів", а також чотири Х-59 збиті, а три — десь там не долетіли до мети", — розповів він.

Ігнат також зазначив, що українські військові показали добрий результат, навіть коли не всі обіцяні системи ППО надійшли до України.

Що відомо про ракету Х-59?

Х-59 — радянська та російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-земля", середній радіус дії — до 290 км. Вона призначена для ураження наземних і надводних об'єктів прикритих ППО, які візуально виявляє оператор у будь-який час вдень у простих метеоумовах, а також різновиди для цілодобово та протикорабельного застосування.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що під час російської атаки 26 січня українські захисники знищили 47 із 55 російських ракет. ЗС РФ використовували літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблі в акваторії Чорного моря.

Після нових ракетних ударів Росії найскладніша ситуація з електрикою спостерігається у Київській, Одеській та Вінницькій областях. Окупанти пошкодили кілька об'єктів енергетики.