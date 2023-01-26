Збили 47 із 55 ракет: Залужний підбив підсумки масованого удару РФ по Україні

Російські війська в четвер випустили по Україні ракети п'яти типів, включаючи гіперзвукову "Кинжал". Крім цього, більшість керованих ракет Х-59 РФ зовсім не досягли своєї мети, заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Збройні сили РФ під час масованого удару по Україні у четвер, 26 січня, випустили 55 ракет. З них силам протиповітряної оборони вдалося збити 47. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За словами Залужного, у четвер РФ здійснила 55 запусків ракет повітряного та морського базування п'яти типів — Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калібр", Х-59. Для цього противник використовував літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблі в акваторії Чорного моря. Сили ППО збили 47 крилатих ракет, 20 із них — у районі Києва.

"Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своєї мети", — йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росіяни продовжують намагатися чинити психологічний тиск на мешканців України та руйнувати критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, внаслідок падіння частин ракет у Голосіївському районі Києва загинув 55-річний чоловік. Ще двоє зазнали поранень, їх госпіталізували. Також повідомлялося про вибух у Дніпровському районі столиці.

Також ми писали, що під час атаки російські війська вразили об'єкт енергетичної інфраструктури у Київській області. У регіоні застосовано екстрені відключення електроенергії.