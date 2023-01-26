Сили ППО збили всі ракети, що летіли над Києвом: їх було близько 20, — КМВА

Ракети, запущені військами РФ у напрямку української столиці, були різними типами, уточнили у військовій адміністрації. Внаслідок падіння уламків ракет загинула людина. В області зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

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Внаслідок масованого ракетного удару військ РФ по Україні в повітряному просторі Києва зафіксували близько 20 ракет. Усі їх вдалося збити завдяки діям сил протиповітряної оборони. Про це у четвер, 26 січня, заявив голова КМВА Сергій Попко у своєму телеграм-каналі.

"У повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякую ППО", — йдеться у повідомленні чиновника.

Попко також згадав, що внаслідок падіння частин ракет у Києві загинув 55-річний чоловік. Ще двоє зазнали поранень, їх госпіталізували. Об'єкти інфраструктури столиці працюють у штатному режимі.

Глава КМВА також пояснив, що повітряна тривога в Києві тривала, пропри збиття всіх ракет, через зліт винищувача МіГ-31, носія гіперзвукових ракет "Кинджал", та літака управління А-50 у Білорусі.

Відбій тривоги у столиці був о 12:08. Усього повітряна тривога тривала 4 години 22 хвилини.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок масованого ракетного удару по регіону постраждалих не було. Водночас у Київській області, за попередньою інформацією влади, було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі у деяких районах.

"Здебільшого це вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасад. На місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються", — йдеться у повідомленні.

Київська ОВА додала, що також внаслідок атаки зафіксовано влучення в енергетичний об'єкт на території області. На даний час у регіоні застосовані екстрені відключення електроенергії — графіки відключень поки що не діють.

Тим часом голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що сили ППО збили над регіоном три ракети "Калібр", постраждалих внаслідок удару немає.

Нагадаємо, Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що РФ, щоб здійснити масований обстріл України 26 січня, задіяла близько шести стратегічних бомбардувальників Ту-95. У напрямку українських міст, як попереджали у відомстві, могли випустити понад 30 крилатих ракет.

О 09:58 голова Київської міської військово-цивільної адміністрації Сергій Попко повідомив, що підрозділам ППО вдалося збити понад 15 крилатих ракет, випущених у напрямку до столиці. За кілька хвилин пролунали потужні вибухи у Дніпровському та Голосіївському районах Києва.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про загибель людини внаслідок падіння частини ракети у Голосіївському районі столиці.