Масований обстріл України: запуск понад 30 ракет, у регіонах працює ППО (фото, відео)

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Російські війська здійснили масований обстріл України 26 січня із використанням крилатих ракет. Перші вибухи пролунали в Херсонській та Миколаївській областях, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно повідомив про збиття кількох ракет супротивника. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію, присвячену масованому обстрілу України.

Масований обстріл України 26 січня — вибухи в містах та робота ППО

Перші вибухи після пуску російських ракет пролунали після 08:00 у Херсонській та Миколаївській областях, повідомляли місцеві Telegram-канали. За попередньою інформацією, у прифронтових регіонах України спрацювали системи протиповітряної оборони.

О 08:27 за київським часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно повідомив про збиття перших російських ракет.

Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко о 08:38 повідомив, що кілька російських крилатих ракет рухаються у напрямку регіону, і закликав громадян залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Близько 08:50 у місцевих Telegram-каналах з'явилася перша інформація про вибухи у Київській та Дніпропетровській областях. Користувачі стверджують, що вони пов'язані із роботою систем ППО.

Звуки вибухів також чули на Вінниччині.

О 09:01 пресслужба Київської обласної військово-цивільної адміністрації підтвердила, що в регіоні активно працюють системи протиповітряної оборони.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у небі над регіоном триває "повітряний бій", а підрозділи Повітряних сил ЗСУ повністю контролюють ситуацію.

Мер Вінниці Сергій Моргунов, у свою чергу, попередив місцевих мешканців та заявив, що вибухи, які були чутні, пов'язані з роботою ППО.

В Одесі після звуків вибухів у небо здійнявся стовп диму. Пресслужба обласної військово-цивільної адміністрації офіційно не повідомляла про прильоти російських ракет.

О 09:26 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що кілька російських ракет зафіксовано в небі над сусідніми областями. Топчиновник попередив, що снаряди рухаються у напрямку Львівщини та закликав мешканців залишатися у укриттях.

Спікер Командування Повітряних військ ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗС РФ могли здійснити пуски понад 30 крилатих ракет. У масованому обстрілі України, за його словами, було задіяно близько 6 стратегічних бомбардувальників, які вилітали з північних районів РФ.

"Чекаємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних областях, працює ППО", — додав Ігнат в ефірі телемарафону.

Масований обстріл України 26 січня — хронологія подій

Близько 7:00 моніторинговий Telegram-канал Monitor повідомив про бойовий злет кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95, у зв'язку з чим можливий обстріл України 26 січня з використанням крилатих ракет.

Станом на 08:15 повітряну тривогу було оголошено в усіх регіонах країни через загрозу нанесення окупантами ракетних ударів. Інформація про проліт перших ракет у небі над Миколаївською областю з'явилася о 08:16 за київським часом, а за десять хвилин глава Офісу президента Андрій Єрмак офіційно підтвердив інформацію про збиття перших ворожих снарядів.