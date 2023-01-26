Массированный обстрел Украины: пуск более 30 ракет, в регионах работает ПВО (фото, видео)

Командование Воздушных сил предполагает, что россияне совершили пуски крылатых ракет при помощи бомбардировщиков Ту-95. Фокус в одном материале собрал информацию, посвященную массированному обстрелу Украины.

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Российские войска осуществили массированный обстрел Украины 26 января с использованием крылатых ракет. Первые взрывы прогремели в Херсонской и Николаевской областях, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак официально сообщил о сбитии нескольких ракет противника. Фокус в одном материале собрал информацию, посвященную массированному обстрелу Украины.

Массированный обстрел Украины 26 января — взрывы в городах и работа ПВО

Первые взрывы после пуска российских ракет прогремели после 08:00 в Херсонской и Николаевской областях, сообщали местные Telegram-каналы. По предварительной информации, в прифронтовых регионах Украины сработали системы противовоздушной обороны.

В 08:27 по киевскому времени руководитель Офиса президента Андрей Ермак официально сообщил о сбитии первых российских ракет.

Руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко в 08:38 сообщил, что несколько российских крылатых ракет двигаются в направлении региона, и призвал граждан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Около 08:50 в местных Telegram-каналах появилась первая информация о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях. Пользователи утверждают, что они связаны с работой систем ПВО.

Звуки взрывов также слышали в Винницкой области.

В 09:01 пресс-служба Киевской областной военно-гражданской администрации подтвердила, что в регионе активно работают системы противовоздушной обороны.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в небе над регионом продолжается "воздушный бой", а подразделения Воздушных сил ВСУ полностью контролируют ситуацию.

Мэр Винницы Сергей Моргунов, в свою очередь, предупредил местных жителей и заявил, что взрывы, которые были слышны, связаны с работой ПВО.

В Одессе после звуков взрывов в небо поднялся столб дыма. Пресс-служба областной военно-гражданской администрации официально не сообщала о прилетах российских ракет.

В 09:26 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что несколько российских ракет зафиксировано в небе над соседними областями. Топ-чиновник предупредил, что снаряды движутся в направлении Львовщины и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Спикер Командования Воздушных войск ВСУ Юрий Игнат отметил, что ВС РФ могли осуществить пуски более 30 крылатых ракет. В массированном обстреле Украины, по его словам, были задействованы, около 6 стратегических бомбардировщиков, которые вылетали из северных районов РФ.

"Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО", — добавил Игнат в эфире телемарафона.

Массированный обстрел Украины 26 января — хронология событий

Около 7:00 мониторинговый Telegram-канал Monitor сообщил о боевом взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95, в связи с чем возможен массированный обстрел Украины 26 января с использованием крылатых ракет.

По состоянию на 08:15, воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны из-за угрозы нанесения оккупантами ракетных ударов. Информация о пролете первых ракет в небе над Николаевской областью появилась в 08:16 по киевскому времени, а через десять минут глава Офиса президента Андрей Ермак официально подтвердил информацию о сбитии первых вражеских снарядов.