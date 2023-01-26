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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Массированный обстрел Украины 26 января

Массированный обстрел Украины 26 января: оккупанты наносят удары десятками крылатых ракет (фото)

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Фото: Flickr | ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 26 января

Информация о пролете первых ракет в небе над Николаевской областью появилась в 08:16 по киевскому времени. Из-за угрозы массированного обстрела в нескольких регионах Украины начали действовать экстренные отключения света.

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В четверг, 26 января, российские войска осуществили массированный ракетный удар по Украине, выпустив десятки крылатых ракет в направлении мирных городов. Фокус собрал в одном материале информацию об очередной атаке по нашей стране.

Массированный обстрел Украины 26 января — хронология событий

О возможном запуске крылатых ракет в направлении Украины сперва сообщил мониторинговый Telegram-канал Monitor. По данным расследователей, в 06:59 по киевскому времени был зафиксирован боевой взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95.

В 07:22 Telegram-канал проинформировал о пуске крылатых ракет класса "воздух-земля" Х-101 в направлении Украины.

"Готовимся к ракетному удару. Ожидаем +/- через час", — говорилось в сообщении, которое было опубликовано в 07:22.

После того, как появилась информация о возможном пуске крылатых ракет, в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

В большинстве регионов Украины из-за угрозы обстрела была объявлена воздушная тревога

В 08:02 о пуске крылатых ракет в направлении украинских городов отдельно проинформировал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил пуски крылатых ракет по Украине

Руководитель Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что 25 января россияне готовятся осуществить массированный обстрел Украины, используя стратегическую авиацию и морские ракетоносители.

Подобное предупреждение в своем Telegram-канале обнародовал глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул. По его словам, из-за угрозы ракетного удара в городе начались экстренные отключения электроэнергии. Медицинские учреждения и циркуляцию воды в системах переводят на генераторы.

По состоянию на 08:15 по киевскому времени, воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны.

Воздушная тревога Украина обстрел ракетные удары ПВО Fullscreen
Утром 26 января во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога

Компания ДТЭК предупредила, что на фоне возможных ракетных ударов по Украине в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начали действовать экстренные отключения света.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", — добавила компания ДТЭК в своем сообщении.

Экстренные отключения свет электроэнергия ракетный удар обстрел ДТЭК графики Fullscreen
ДТЭК из-за угрозы обстрелов в Киеве и трех областях ввел экстренные отключения света

Массированный обстрел Украины 26 января — ракетые удары по городам

В 08:16 по киевскому времени руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о том, что российские ракеты залетели в воздушное пространство Украины. По его словам, как минимум два снаряда полетели в северо-западном направлении через прифронтовой регион.

Первые крылатые ракеты залетели в воздушное пространство Украины через Николаевскую область

Одновременно с Кимом глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что в направлении Кривого Рога двигаются две крылатые ракеты.

В 08:22 в местных Telegram-каналах появилась информация о первых взрывах в Николаевской и Херсонской областях. По предварительным данным, в регионе активно работают системы ПВО.

В 08:27 руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак официально сообщил о сбитии первых крылатых ракет, выпущенных в направлении мирных городов.