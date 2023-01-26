Массированный обстрел Украины 26 января: оккупанты наносят удары десятками крылатых ракет (фото)

Информация о пролете первых ракет в небе над Николаевской областью появилась в 08:16 по киевскому времени. Из-за угрозы массированного обстрела в нескольких регионах Украины начали действовать экстренные отключения света.

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В четверг, 26 января, российские войска осуществили массированный ракетный удар по Украине, выпустив десятки крылатых ракет в направлении мирных городов. Фокус собрал в одном материале информацию об очередной атаке по нашей стране.

Массированный обстрел Украины 26 января — хронология событий

О возможном запуске крылатых ракет в направлении Украины сперва сообщил мониторинговый Telegram-канал Monitor. По данным расследователей, в 06:59 по киевскому времени был зафиксирован боевой взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95.

В 07:22 Telegram-канал проинформировал о пуске крылатых ракет класса "воздух-земля" Х-101 в направлении Украины.

"Готовимся к ракетному удару. Ожидаем +/- через час", — говорилось в сообщении, которое было опубликовано в 07:22.

После того, как появилась информация о возможном пуске крылатых ракет, в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

[ + – ] В большинстве регионов Украины из-за угрозы обстрела была объявлена воздушная тревога

В 08:02 о пуске крылатых ракет в направлении украинских городов отдельно проинформировал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

[ + – ] Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил пуски крылатых ракет по Украине

Руководитель Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что 25 января россияне готовятся осуществить массированный обстрел Украины, используя стратегическую авиацию и морские ракетоносители.

Подобное предупреждение в своем Telegram-канале обнародовал глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул. По его словам, из-за угрозы ракетного удара в городе начались экстренные отключения электроэнергии. Медицинские учреждения и циркуляцию воды в системах переводят на генераторы.

По состоянию на 08:15 по киевскому времени, воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны.

[ + – ] Утром 26 января во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога

Компания ДТЭК предупредила, что на фоне возможных ракетных ударов по Украине в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начали действовать экстренные отключения света.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", — добавила компания ДТЭК в своем сообщении.

[ + – ] ДТЭК из-за угрозы обстрелов в Киеве и трех областях ввел экстренные отключения света

Массированный обстрел Украины 26 января — ракетые удары по городам

В 08:16 по киевскому времени руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о том, что российские ракеты залетели в воздушное пространство Украины. По его словам, как минимум два снаряда полетели в северо-западном направлении через прифронтовой регион.

[ + – ] Первые крылатые ракеты залетели в воздушное пространство Украины через Николаевскую область

Одновременно с Кимом глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что в направлении Кривого Рога двигаются две крылатые ракеты.

В 08:22 в местных Telegram-каналах появилась информация о первых взрывах в Николаевской и Херсонской областях. По предварительным данным, в регионе активно работают системы ПВО.

В 08:27 руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак официально сообщил о сбитии первых крылатых ракет, выпущенных в направлении мирных городов.