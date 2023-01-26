Масований обстріл України 26 січня: окупанти завдають ударів десятками крилатих ракет (фото)

Інформація про проліт перших ракет у небі над Миколаївською областю з'явилася о 08:16 за київським часом. Через загрозу масованого обстрілу у кількох регіонах України почали діяти екстрені відключення світла.

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У четвер, 26 січня, російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні, випустивши десятки крилатих ракет у напрямку мирних міст. Фокус зібрав в одному матеріалі інформацію про чергову атаку по нашій країні.

Масований обстріл України 26 січня — хронологія подій

Про можливий запуск крилатих ракет у напрямку України спершу повідомив моніторинговий Telegram-канал Monitor. За даними розслідувачів, о 06:59 за київським часом зафіксували бойовий зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.

О 07:22 Telegram-канал поінформував про пуск крилатих ракет класу "повітря-земля" Х-101 у напрямку України.

"Готуємося до ракетного удару. Очікуємо +/- за годину", — йшлося у повідомленні, яке опубліковане о 07:22.

Після того, як з'явилася інформація про можливий пуск крилатих ракет, у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу.

[ + – ] У більшості регіонів України через загрозу обстрілу оголосили повітряну тривогу

О 08:02 про пуск крилатих ракет у напрямку українських міст окремо поінформував голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

[ + – ] Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив пуски крилатих ракет по Україні

Керівник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що 25 січня росіяни готуються здійснити масований обстріл України, використовуючи стратегічну авіацію та морські ракетоносії.

Таке попередження у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, через загрозу ракетного удару у місті почалися екстрені відключення електроенергії. Медичні установи та циркуляцію води в системах переводять на генератори.

Станом на 08:15 за київським часом повітряну тривогу оголосили у всіх регіонах країни.

[ + – ] Вранці, 26 січня, у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу

Компанія ДТЕК попередила, що на тлі можливих ракетних ударів по Україні у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях почали діяти екстрені відключення світла.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо у ППО", — додала компанія ДТЕК у своєму повідомленні.

[ + – ] ДТЕК через загрозу обстрілів у Києві та трьох областях запровадив екстрені відключення світла

Масований обстріл України 26 січня — ракетні удари по містах

О 08:16 за київським часом керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про те, що російські ракети залетіли в повітряний простір України. За його словами, як мінімум два снаряди полетіли у північно-західному напрямку через прифронтовий регіон.

[ + – ] Перші крилаті ракети залетіли у повітряний простір України через Миколаївську область

Одночасно з Кімом голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що у напрямку Кривого Рогу рухаються дві крилаті ракети.

О 08:22 у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про перші вибухи у Миколаївській та Херсонській областях. За попередніми даними, у регіоні активно працюють системи ППО.

О 08:27 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак офіційно повідомив про збиття перших крилатих ракет, випущених у напрямку мирних міст.