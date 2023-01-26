Силы ПВО сбили все ракеты, летевшие над Киевом: их было около 20, — КГВА

Ракеты, запущенные войсками РФ в направлении украинской столицы, были разных типов, уточнили в военной администрации. В результате падения обломков ракет погиб человек. В области зафиксировано попадание в энергетический объект.

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В результате массированного ракетного удара войск РФ по Украине в воздушном пространстве Киева были зафиксированы около 20 ракет. Все их удалось сбить благодаря действиям сил противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 26 января, заявил председатель Киевской городской Сергей Попко в своем телеграм-канале.

"В воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены. Спасибо ПВО", — говорится в сообщении чиновника.

Попко также упомянул, что в результате падения частей ракет в Киеве погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Объекты инфраструктуры столицы работают в штатном режиме.

Глава КГВА также объяснил, что воздушная тревога в Киеве продолжалась, несмотря на сбитие всех ракет, из-за взлета истребителя МиГ-31, носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал", и самолета управления А-50 в Беларуси.

Отбой тревоги в столице был в 12:08. Всего воздушная тревога длилась 4 часа 22 минуты.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в результате массированного ракетного удара по региону пострадавших не было. При этом в Киевской области, по предварительной информации властей, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные и многоэтажные дома, автомобили в некоторых районах.

"В основном это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад. На местах работают все необходимые экстренные службы. Последствия массированных атак устанавливаются", — говорится в сообщении.

Киевская ОВА добавила, что также в результате атаки зафиксировано попадание в энергетический объект на территории области. В настоящее время в регионе применены экстренные отключения электроэнергии — графики отключений пока не действуют.

Тем временем глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом три ракеты "Калибр", пострадавших в результате удара нет.

Напомним, Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что РФ, чтобы осуществить массированный обстрел Украины 26 января, задействовала около шести стратегических бомбардировщиков Ту-95. В направлении украинских городов, как предупреждали в ведомстве, могли выпустить более 30 крылатых ракет.

В 09:58 глава Киевской городской военно-гражданской администрации Сергей Попко сообщил, что подразделениям ПВО удалось сбить более 15 крылатых ракет, выпущенных в направлении столицы. Через несколько минут прогремели мощные взрывы в Днепровском и Голосеевском районах Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о гибели человека в результате падения части ракеты в Голосеевском районе столицы.