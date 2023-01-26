Ракетный удар ВС РФ по Киеву: Кличко сообщил о первых жертвах обстрела (фото)

В результате падения части ракеты в Голосеевском районе Киева, как отметил Виталий Кличко, один человек погиб и еще двое получили различные ранения.

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В результате ракетных ударов ВС РФ по Киеву, которые были осуществлены утром 26 января, ранения получили мирные жители. Об этом в 10:39 проинформировала пресс-служба Киевской городской военно-гражданской админстрации.

Обстрел Киева 26 января — подробности ракетных ударов ВС РФ

По данным ведомства, в Голосеевском районе Киева упала часть российской ракеты.

В результате инцидента, как информируют в военной администрации, ранения получили мирные жители.

Информация о ракетных ударах ВС РФ по Киеву уточняется, а граждан призвали оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

[ + – ] ВС РФ осуществили ракетные удары по Днепровскому и Голосеевскому районах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в 10:44 проинформировал, что в результате ракетных ударов ВС РФ погиб, как минимум, один человек, а еще двое получили различные ранения.

"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых", — продолжил Кличко и добавил, что пострадавших граждан уже госпитализировали медики.

[ + – ] Один человек погиб в результате ракетных ударов ВС РФ по Киеву

Обстрел Киева 26 января — хронология событий

Утром 26 января мониторинговые Telegram-каналы сообщили о боевом взлете стратегических бомбардировщиков, способных осуществить массированный обстрел Украины. Через час после того, как была обнародована информация о вражеской авиации, во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Командование Воздушных сил ВСУ уточнило, что РФ, чтобы осуществить массированный обстрел Украины 26 января, задействовала около шести стратегических бомбардировщиков Ту-95. В направлении украинских городов, как предупреждали в ведомстве, могли выпустить более 30 крылатых ракет.

В 09:58 глава Киевской городской военно-гражданской администрации Сергей Попко сообщил, что подразделениям ПВО удалось сбить более 15 крылатых ракет, выпущенных в направлении столицы. Через несколько минут прогремели мощные взрывы в Днепровском и Голосеевском районах Киева.