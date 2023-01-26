В Киеве во время массированного обстрела прозвучали взрывы: первые подробности (фото)

Мощные взрывы в Днепровском районе Киева прогремели после того, как Командование Воздушных сил отчиталось об уничтожении свыше 15 крылатых ракет, выпущенных в направлении столицы. Прилеты в городе официально подтвердил мэр Виталий Кличко.

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Российские войска, осуществляя массированный обстрел Украины 26 января, осуществили пуск более 15 крылатых ракет в направлении Киева. Эту информацию озвучил глава Киевской городской военно-гражданской администрации Сергей Попко.

Массированный обстрел Украины 26 января — ракетный удар по Киеву

По словам Сергея Попко, российские войска выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отменной работе подразделений противовоздушной обороны, как отметил руководитель военной администрации в 09:58, все воздушные вражеские цели были сбиты.

"Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", — добавил Попко, комментируя утренний ракетный удар по Киеву.

[ + – ] Подразделения ПВО сбили более 15 крылатых ракет, выпущенных в направлении Киева

Около 10:05 в Киеве прогремел мощный взрыв, информацию о котором оперативно подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

[ + – ] Утром 26 января в Киеве прогремел мощный взрыв

Через время мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что взрывы прогремели в Днепровском районе Киева. На место ЧП, по словам городского головы, уже выехали экстренные службы.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепровскому району Киева

После взрывов в Киеве в небо начал подниматься столб дыма. Кадры последствий ракетных ударов обнародовали местные Telegram-каналы.

[ + – ] Последствия ракетного удара ВС РФ по Киеву

Пресс-служба Киевского городского совета подтвердила информацию о ракетном ударе по столице и опубликовала фото дыма после взрыва.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепровскому району Киева

Массированный обстрел Украины 26 января — хронология событий

Около 7:00 в Telegram-каналах появилась информация о боевом взлете стратегических бомбардировщиков, из-за чего существует угроза массированного обстрела Украины. Через час во всех регионах страны была объявлена воздушная тревога. Первые крылатые ракеты были замечены в небе над Херсонской и Николаевской областях, а местные власти сообщили об активной работе систем ПВО.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что Россия, осуществляя массированный обстрел Украины 26 января, выпустила в направлении украинских городов более 30 крылатых ракет. Атака, по предварительным данным, велась с задействованием стратегических бомбардировщиков Ту-95.