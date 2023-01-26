Ракетний удар ЗС РФ по Києву: Кличко повідомив про перші жертви обстрілу (фото)

Внаслідок падіння частини ракети у Голосіївському районі Києва, як зазначив Віталій Кличко, одна людина загинула та ще двоє отримали різні поранення.

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Внаслідок ракетних ударів ЗС РФ по Києву, здійснених вранці, 26 січня, поранення отримали мирні жителі. Про це о 10:39 поінформувала пресслужба Київської міської військово-цивільної адміністрації.

Обстріл Києва 26 січня — подробиці ракетних ударів ЗС РФ

За даними відомства, у Голосіївському районі Києва впала частина російської ракети.

Внаслідок інциденту, як інформують у військовій адміністрації, поранення отримали мирні жителі.

Інформація про ракетні удари ЗС РФ по Києву уточнюється, а громадян закликали залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетні удари по Дніпровському та Голосіївському районах Києва

Мер Києва Віталій Кличко о 10:44 поінформував, що внаслідок ракетних ударів ЗС РФ загинула, як мінімум, одна людина, а ще двоє отримали різні поранення.

"В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі зараз є інформація про одного загиблого та двох поранених", — продовжив Кличко і додав, що постраждалих громадян вже госпіталізували медики.

[ + – ] Одна людина загинула внаслідок ракетних ударів ЗС РФ по Києву

Обстріл Києва 26 січня — хронологія подій

Вранці, 26 січня, моніторингові Telegram-канали повідомили про бойовий злет стратегічних бомбардувальників, здатних здійснити масований обстріл України. За годину після того, як оприлюднили інформацію про ворожу авіацію, у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що РФ, щоб здійснити масований обстріл України 26 січня, задіяла близько шести стратегічних бомбардувальників Ту-95. У напрямку українських міст, як попереджали у відомстві, могли випустити понад 30 крилатих ракет.

О 09:58 голова Київської міської військово-цивільної адміністрації Сергій Попко повідомив, що підрозділам ППО вдалося збити понад 15 крилатих ракет, випущених у напрямку до столиці. За кілька хвилин пролунали потужні вибухи у Дніпровському та Голосіївському районах Києва.