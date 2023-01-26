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У Києві під час масованого обстрілу пролунали вибухи: перші подробиці (фото)

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ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Києва

Потужні вибухи в Дніпровському районі Києва пролунали після того, як Командування Повітряних сил відзвітувало про знищення понад 15 крилатих ракет, випущених у напрямку до столиці. Прильоти у місті офіційно підтвердив мер Віталій Кличко.

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Російські війська, здійснюючи масований обстріл України 26 січня, здійснили запуск понад 15 крилатих ракет у напрямку Києва. Цю інформацію озвучив голова Київської міської військово-цивільної адміністрації Сергій Попко.

Масований обстріл України 26 січня — ракетний удар по Києву

За словами Сергія Попка, російські війська випустили у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі підрозділів протиповітряної оборони, як зазначив керівник військової адміністрації о 09:58, усі повітряні ворожі цілі були збиті.

"Однак небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", — додав Попко, коментуючи ранковий ракетний удар по Києву.

Підрозділи ППО збили понад 15 крилатих ракет, випущених у напрямку Києва

Близько 10:05 у Києві прогримів потужний вибух, інформацію про який оперативно підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Вранці, 26 січня, у Києві прогримів потужний вибух

Через час мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що вибухи пролунали у Дніпровському районі Києва. На місце НС, за словами міського голови, вже виїхали екстрені служби.

ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Києва

Після вибухів у Києві в небо почав здійматися стовп диму. Кадри наслідків ракетних ударів оприлюднили місцеві Telegram-канали.

Наслідки ракетного удару ЗС РФ по Києву

Пресслужба Київської міської ради підтвердила інформацію про ракетний удар по столиці та опублікувала фото диму після вибуху.

Масований обстріл ракетний удар Київ приліт вибух дим Fullscreen
ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Києва

Масований обстріл України 26 січня — хронологія подій

Близько 7:00 у Telegram-каналах з'явилася інформація про бойовий злет стратегічних бомбардувальників, через що існує загроза обстрілу України. За годину в усіх регіонах країни оголосили повітряну тривогу. Перші крилаті ракети помітили в небі над Херсонською та Миколаївською областями, а місцева влада повідомила про активну роботу систем ППО.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що Росія, здійснюючи масований обстріл України 26 січня, випустила у напрямку українських міст понад 30 крилатих ракет. Атака, за попередніми даними, велася із залученням стратегічних бомбардувальників Ту-95.