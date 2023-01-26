У Києві під час масованого обстрілу пролунали вибухи: перші подробиці (фото)

Потужні вибухи в Дніпровському районі Києва пролунали після того, як Командування Повітряних сил відзвітувало про знищення понад 15 крилатих ракет, випущених у напрямку до столиці. Прильоти у місті офіційно підтвердив мер Віталій Кличко.

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Російські війська, здійснюючи масований обстріл України 26 січня, здійснили запуск понад 15 крилатих ракет у напрямку Києва. Цю інформацію озвучив голова Київської міської військово-цивільної адміністрації Сергій Попко.

Масований обстріл України 26 січня — ракетний удар по Києву

За словами Сергія Попка, російські війська випустили у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі підрозділів протиповітряної оборони, як зазначив керівник військової адміністрації о 09:58, усі повітряні ворожі цілі були збиті.

"Однак небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", — додав Попко, коментуючи ранковий ракетний удар по Києву.

[ + – ] Підрозділи ППО збили понад 15 крилатих ракет, випущених у напрямку Києва

Близько 10:05 у Києві прогримів потужний вибух, інформацію про який оперативно підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

[ + – ] Вранці, 26 січня, у Києві прогримів потужний вибух

Через час мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що вибухи пролунали у Дніпровському районі Києва. На місце НС, за словами міського голови, вже виїхали екстрені служби.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Києва

Після вибухів у Києві в небо почав здійматися стовп диму. Кадри наслідків ракетних ударів оприлюднили місцеві Telegram-канали.

[ + – ] Наслідки ракетного удару ЗС РФ по Києву

Пресслужба Київської міської ради підтвердила інформацію про ракетний удар по столиці та опублікувала фото диму після вибуху.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпровському району Києва

Масований обстріл України 26 січня — хронологія подій

Близько 7:00 у Telegram-каналах з'явилася інформація про бойовий злет стратегічних бомбардувальників, через що існує загроза обстрілу України. За годину в усіх регіонах країни оголосили повітряну тривогу. Перші крилаті ракети помітили в небі над Херсонською та Миколаївською областями, а місцева влада повідомила про активну роботу систем ППО.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що Росія, здійснюючи масований обстріл України 26 січня, випустила у напрямку українських міст понад 30 крилатих ракет. Атака, за попередніми даними, велася із залученням стратегічних бомбардувальників Ту-95.