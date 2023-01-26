Сбили 47 из 55 ракет: Залужный подвел итоги массированного удара РФ по Украине

Российские войска в четверг выпустили по Украине ракеты пяти типов, включая гиперзвуковую "Кинжал". Помимо этого большинство управляемых ракет Х-59 РФ вовсе не достигли своей цели, заявил главнокомандующий ВСУ.

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Вооруженные силы РФ во время массированного удара по Украине в четверг, 26 января, выпустили 55 ракет. Из них силам противовоздушной обороны удалось сбить 47. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

По словам Залужного, в четверг РФ осуществила 55 запусков ракет воздушного и морского базирования пяти типов — Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59. Для этого противник использовал самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31К и корабли в акватории Черного моря. Силы ПВО сбили 47 крылатых ракет, 20 из них — в районе Киева.

"Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россияне продолжают пытаться оказать психологическое давление на жителей Украины и разрушить критическую инфраструктуру.

Напомним, в результате падения частей ракет в Голосеевском районе Киева погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Также сообщалось о взрыве в Днепровском районе столицы.

Также мы писали, что в ходе атаки российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. В регионе применены экстренные отключения электроэнергии.