У Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом після ракетного удару

Українські сили Протиповітряної оборони збили більшість російських ракет, але деяка їхня частина змогла потрапити в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Низка об'єктів енергетичної інфраструктури України була пошкоджена внаслідок ранкової ракетнаоку РФ. У деяких регіонах було застосовано аварійні відключення електроенергії. Найскладніша ситуація спостерігається в Київській, Одеській і Вінницькій областях, повідомив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він заявив, що ціллю російських агресорів знову була енергетична інфраструктура України.

"Сьогодні ворог знову обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись спричинити системний збій в енергосистемі України", — повідомив Галущенко.

Міністр зазначив, що попри чудову роботу українських сил ППО частина ракет противника змогла поцілити в об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Завдяки чудовій роботі ППО збита велика кількість ракет. На жаль, є поцілювання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Введені аварійні відключення. Найскладніша ситуація зараз у Київській, Одеській і Вінницькій областях", — написав міністр.

Галущенко додав, що всі необхідні служби працюють над відновленням роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що під час масованого удару по Україні в четвер, 26 січня, російські агресори випустили 55 ракет. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 47 із них.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 26 січня внаслідок падіння частин ракет у Голосіївському районі Києва загинув 55-річний чоловік. Ще двоє зазнали поранень, їх госпіталізували. Також мер столиці Віталій Кличко повідомляв про вибух у Дніпровському районі столиці.