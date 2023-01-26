В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация со светом после ракетного удара

Украинские силы Противовоздушной обороны сбили большинство российских ракет, но некоторая их часть смогла попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

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Ряд объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены в результате утренней ракетной атаки 26 января со стороны РФ. В некоторых регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Наиболее сложна ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщил в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он заявил, что целью российских агрессоров снова была энергетическая инфраструктура Украины.

"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь вызвать системный сбой в энергосистеме Украины", — сообщил Галущенко.

Министр отметил, что несмотря на отличную работу украинских сил ПВО, часть ракет противника смогла попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

"Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", — написал министр.

Галущенко добавил, что все необходимые службы уже работают над восстановлением работы энергосистемы.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что во время массированного удара по Украине в четверг, 26 января, российские агрессоры выпустили 55 ракет. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 47 из них.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 26 января, в результате падения частей ракет в Голосеевском районе Киева погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Также мэр столицы Виталий Кличко сообщал о взрыве в Днепровском районе столицы.