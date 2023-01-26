"Не долетели": три российских ракеты Х-59 упали сами во время обстрелов 26 января, — ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что еще четыре Х-59 были сбиты ПВО. Кроме того, во время очередной российской атаки ВСУ зафиксировали две гиперзвуковых ракеты "Кинжал".

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Во время массированного ракетного удара РФ 26 января украинские силы противовоздушной обороны зафиксировали 55 российских ракет, большинство из них удалось сбить. Также три управляемых авиационных ракеты Х-59 упали сами, не долетев к цели. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".

Кроме того, во время очередного обстрела ВСУ зафиксировали две гиперзвуковых ракеты "Кинжал".

"Имеем 55, из них 40 ракет — воздушного базирования, два "Кинжала" зафиксированы, остальные — до 9 "Калибров", а также четыре Х-59 авиационных сбиты, а три — где-то там не долетели к цели", — рассказал он.

Игнат также отметил, что украинские военные показали хороший результат, даже когда не все обещанные системы ПВО поступили Украину.

Что известно о ракете Х-59?

Х-59 — советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия — до 290 км. Она предназначена для поражения наземных и надводных объектов прикрытых ПВО, визуально обнаруживаемых оператором в любое время днем в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что во время российской атаки 26 января украинские защитники уничтожили 47 из 55 российских ракет. ВС РФ использовали самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31К и корабли в акватории Черного моря.

После новых ракетных ударов России наиболее сложная ситуация с электричеством наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Оккупанты повредили несколько объектов энергетики.