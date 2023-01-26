Вибухи в Києві, пуск "Кинджалів" і успіхи ППО: всі подробиці масованого обстрілу України

Росіяни для атаки використовували гіперзвукові ракети Х-47 "Кинджал", пуск яких здійснювали з винищувача МіГ-31К. Унаслідок масованого обстрілу було пошкоджено об'єкти енергоінфраструктури, через що в регіонах тривають екстрені вимкнення світла.

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У четвер вранці російські війська, здійснюючи масований обстріл України 26 січня, випустили 55 ракет морського та наземного базування. Вибухи після оголошення повітряної тривоги пролунали в Києві, Одесі, Вінниці й інших українських містах. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про масований обстріл України, який ЗС РФ здійснили вранці 26 січня.

Масований обстріл України 26 січня — нові подробиці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму офіційному Telegram-каналі уточнив, що ЗС РФ, здійснюючи масований обстріл України 26 січня, випустили 55 ракет морського та наземного базування.

Українські міста обстрілювалися ракетами Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр" і Х-59, пуск яких здійснювався з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К, а також із кораблів, що базуються в Чорному морі.

Підрозділам ППО, за словами Залужного, вдалося збити 47 ворожих ракет, 20 із яких — у небі над Києвом.

"Три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своєї цілі. Мета росіян залишається незмінною — психологічний тиск на українців і руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!" — додав Залужний, коментуючи масований обстріл України 26 січня.

[ + – ] Росія для масованого удару використала ракети "Кинджал"

Пресслужба Київської міської військово-цивільної адміністрації підтвердила, що силам протиповітряної оборони вдалося збити всі ракети, які були випущені в напрямку Києва. За даними відомства, внаслідок падіння уламків одного зі снарядів загинула цивільна, а ще двоє людей отримали різні поранення та були госпіталізовані.

[ + – ] Сили ППО збили 20 ракет у небі над Києвом

Масований обстріл України 26 січня — прильоти російських ракет

Під час масштабних ракетних ударів ЗС РФ прильоти ракет зафіксовано у Вінницькій області. Керівник ОВА Сергій Борзов уточнив, що на місці НП працюють представники екстрених служб, а поранених, на щастя, внаслідок обстрілу немає.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі спростував інформацію, яка поширювалася у ЗМІ, та запевнив, що прильотів під час масованого обстрілу не зафіксовано.

"Деякі телеграм-канали поширюють повідомлення, ніби у Львівській області є влучення. Офіційно заявляю: це брехня. Станом на 11:00 у Львівській області спокійно", — наголосив Козицький.

Мер української столиці Віталій Кличко уточнював, що під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпровському та Голосіївському районах Києва. Внаслідок падіння уламків ракети загинула щонайменше одна людина, а ще двох із різними пораненнями госпіталізували.

[ + – ] Одна людина загинула внаслідок ракетних ударів по Києву

Київська ОВА також повідомила, що внаслідок ракетних ударів було зафіксовано приліт по об'єкту енергоінфаструктури в регіоні. На місці вже працюють екстрені служби, але терміни відновлення поки що не озвучуються.

На Одещині під час масованого обстрілу зафіксовано прильоти об'єктами енергетичної інфраструктури. Керівник ОВА Максим Марченко повідомив, що енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків ракетних ударів, але в місті можливі перебої з електрикою та водопостачанням.

[ + – ] На Одещині пошкоджено енергооб'єкти внаслідок ракетних ударів ЗС РФ

Масований обстріл України 26 січня — проблеми з електропостачанням

Внаслідок ракетних ударів ЗС РФ, як повідомляють у ДПЕК, було пошкоджено енергоінфраструктуру Одеської області. Після того, як об'єкти зазнали суттєвих пошкоджень, у регіоні діють екстрені відключення світла. Перебої з електроенергією, за даними ДПЕК, можуть тривати протягом кількох днів.

У компанії також уточнили, що екстрені відключення світла продовжують діяти у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

[ + – ] В Україні діють екстрені відключення світла через ракетні удари

"Укренерго", у свою чергу, повідомляє про влучення ракет і пошкодження енергообладнання в центральному, південному та південно-західному регіонах.

"У Дніпровському регіоні на одному з енергооб'єктів основне високовольтне обладнання знищено. Проблеми з енергопостачанням спричинені обстрілами на півдні, у тому числі й на Одещині. По всій Україні під час атаки було введено аварійні відключення. Наразі поступово повертаються планові графіки обмежень", — додали до "Укренерго", коментуючи масований обстріл України 26 січня.