Взрывы в Киеве, пуск "Кинжалов" и успехи ПВО: все подробности массированного обстрела Украины

Россияне для атаки использовали гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал", пуск которых осуществлялся с истребителя МиГ-31К. В результате массированного обстрела были повреждены объекты энергоинфраструктуры, из-за чего в регионах продолжаются экстренные отключения света.

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В четверг утром российские войска, осуществляя массированный обстрел Украины 26 января, выпустили 55 ракет морского и наземного базирования. Взрывы после объявления воздушной тревоги прогремели в Киеве, Одессе, Виннице и других украинских городах. Фокус в одном материале собрал информацию о массированном обстреле Украины, который ВС РФ совершили утром 26 января.

Массированный обстрел Украины 26 января — новые подробности

Главнокомадующий ВСУ Валерий Залужный в своем официальном Telegram-канале уточнил, что ВС РФ, осуществляя массированный обстрел Украины 26 января, выпустили 55 ракет морского и наземного базирования.

Украинские города обстреливались ракетами Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр" и Х-59, пуск которых производился с самолетом Ту-95, Су-35, МиГ-31К, а также с кораблей, базирующихся в Черном море.

Подразделениям ПВО, по словам Залужного, удалось сбить 47 вражеских ракет, 20 из которых в небе над Киевом.

"Три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей. Цель россиян остается неизменной — психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!" — добавил Залужный, комментируя массированный обстрел Украины 26 января.

[ + – ] Россия для массированного удара использовала ракеты "Кинжал"

Пресс-служба Киевской городской военно-гражданской администрации подтвердила, что силам противовоздушной обороны удалось сбить все ракеты, которые были выпущены в направлении Киева. По данным ведомства, в результате падения обломков одного из снарядов погиб гражданский, а еще двое человек получили различные ранения и были госпитализированы.

[ + – ] Силы ПВО сбили 20 ракет в небе над Киевом

Массированный обстрел Украины 26 января — прилеты российских ракет

Во время масштабных ракетных ударов ВС РФ прилеты ракет зафиксированы в Винницкой области. Руководитель ОВА Сергей Борзов уточнил, что на месте ЧП работают представители экстренных служб, а раненых, к счастью, в результате обстрелов нет.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram-канале опроверг информацию, которая распространялась в СМИ, и заверил, что прилетов в ходе массированного обстрела не зафиксировано.

"Некоторые телеграмм-каналы распространяют сообщения, будто во Львовской области есть попадания. Официально заявляю: это ложь. По состоянию на 11:00 во Львовской области спокойно", — подчеркнул Козицкий.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнял, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепровском и Голосеевском районах Киева. В результате падения обломков ракеты погиб, как минимум, один человек, а еще двоих с различными ранениями госпитализировали.

[ + – ] Один человек погиб в результате ракетных ударов по Киеву

Киевская ОВА также сообщила, что в результате ракетных ударов был зафиксирован прилет по объекту энергоинфаструктуры в регионе. На месте уже работают экстренные службы, но сроки восстановления пока не озвучиваются.

В Одесской области во время массированного обстрела зафиксированы прилеты по объектам энергетической инфраструктуры. Руководитель ОВА Максим Марченко сообщил, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий ракетных ударов, но в городе возможны перебои с электричеством и водоснабжением.

[ + – ] В Одесской области повреждены энергообъекты в результате ракетных ударов ВС РФ

Массированный обстрел Украины 26 января — проблемы с электроснабжением

В результате ракетных ударов ВС РФ, как сообщают в ДТЭК, была повреждена энергоинфраструктура Одесской области. После того, как объекты получили существенные повреждения, в регионе действуют экстренные отключения света. Перебои с электроэнергией, по данным ДТЭК, могут продлиться в течение нескольких дней.

В компании также уточнили, что экстренные отключения света продолжают действовать в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

[ + – ] В Украине действуют экстренные отключения света из-за ракетных ударов

"Укрэнерго", в свою очередь, сообщает о попадании ракет и повреждении энергооборудования в центральном, южном и юго-западном регионах.

"В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено. Проблемы с энергоснабжением вызваны обстрелами на юге, в том числе и в Одесской области. По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений", — добавили в "Укрэнерго", комментируя массированный обстрел Украины 26 января.