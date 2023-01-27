ВС РФ нанесли удар "Кинжалами" по объектам в Киеве и Запорожье, – Воздушные силы

По словам Юрия Игната, у российской армии на вооружении есть около 40 ракет Х-47, поэтому они их берегут и бьют только по стратегических важным для них целей.

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В ходе массированного обстрела Украины 26 января ВС РФ ударили по Киеву и Запорожью ракетами Х-47 "Кинжал". Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио НВ".

Президент РФ Владимир Путин называет "Кинжалы" гиперзвуковыми ракетами, поэтому он ими не раз хвастался, отметил Игнат. Также по его словам, у ВС РФ на вооружении таких боеприпасов около 40 единиц. Их берегут для ударов по самым стратегически важным для РФ целей.

"Они берегут их для поражения наиболее стратегических для них целей — на этот раз оказались один из объектов в Запорожье и объект критической инфраструктуры в Киеве. Такова была у них стратегическая цель — оставить один район Киева без света", — сказал Игнат.

Сложность в их перехвате состоит в том, что они летят по баллистической цели. Истребитель МиГ-31К запускает их в воздухе и "Кинжал" летит в верхних слоях атмосферы. К моменту приближению к цели ракета набирают огромную скорость.

Напомним, Фокус собрал все подробности массированного обстрела Украины 26 января. ВСУ сбили 47 ракет из 55.

По данным ВСУ, три крылатые ракеты Х-59 не долетели до цели и сами упали в ходе массированного обстрела Украины.