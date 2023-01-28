"Все зависит от двух факторов": разведка Эстонии рассказала, когда у РФ могут закончиться ракеты

Эстонская разведка считает, что РФ продолжает покупать высокотехнологичные запчасти для ракет. Или Москва могла заранее запастись такими деталями еще до начала полномасштабного вторжения.

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Количество последующий атак на инфраструктуру Украины определяется возможностью России производить новые ракеты. Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, пишет ERR.

По его словам, войска РФ участили свои ракетные атаки, которые происходят примерно раз в неделю. Они начинаются после навалы иранских дронов-камикадзе, которые помогают выявлять места дислокации украинских систем ПВО. Затем запускаются ракеты, чтобы поразить инфраструктуру.

Однако, как считает Гросберг, такие атаки могут продолжаться от 3 до 4 месяцев в оптимистичном сценарии или до 9 месяцев при пессимистичном. Все зависит от двух факторов.

"Прежде всего, от того, сколько высокоточных боеприпасов было у России до начала войны. Это около 2500 ракет. Было потрачено от половины до двух третей. Но, как показывают последние фрагменты ракет, Россия на протяжении всей войны продолжала производить ракеты в дополнение к тем, что были на складах", – пояснил он.

По словам Гросберга, Россия могла заранее закупить высокотехнологичные детали для производства ракет. Или же они все равно поступают в РФ, несмотря на введенные Западом санкции. Поэтому есть вероятность, что российская оборонная промышленность еще долго сможет производить новые ракеты.

Ранее Фокус писал, что в ВВС рассказали, зачем россияне применяют Х-55 с ядерными макетами. Оккупанты, как предположил спикер Командования ВС Юрий Игнат, пытаются истощить украинскую ПВО, запуская одновременно несколько типов ракет.

Еще напомним, что ВС РФ нанесли удар "Кинжалами" по объектам в Киеве и Запорожье. По словам Юрия Игната, у российской армии на вооружении есть около 40 ракет Х-47, поэтому они их берегут и бьют только по стратегических важным для них целей.

Также сообщалось, что в Госдуме РФ заявили, что готовы к ядерной войне с США. По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, американские медиа делают свою работу лучше, чем российские.