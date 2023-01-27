"Банальная причина": в ВВС рассказали, зачем россияне применяют Х-55 с ядерными макетами
Оккупанты, как предположил спикер Командования ВС Юрий Игнат, пытаются истощить украинскую ПВО, запуская одновременно несколько типов ракет.
ВС РФ во время массированных обстрелов Украины целенаправленно используют авиационные крылатые ракеты Х-55 с имитаторами ядерной боевой части. Об этом 27 января в эфире Национального телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, россияне обстреливают Украину крылатыми ракетами Х-55 с имитаторами ядерных боевых частей, стараясь истощить и рассредоточить украинские системы ПВО.
В качестве примера Игнат привел ситуацию, когда ВС РФ выпустили несколько снарядов одновременно, среди которых будут как Х-55, так и Х-101.
"Чтобы рассредоточить (используют Х-55 с габаритными макетами — ред.), в первую очередь, нашу ПВО, она может использоваться и как ложная цель. Допустим, ракеты летят в количестве 5 штук, из них могут быть две Х-55 и три Х-101, которые летят по маршруту. Для того, чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты. Даже такая банальная причина может быть", — продолжил Игнат, объясняя тактику ракетных ударов по Украине.
Спикер Командования ВС также предположил, что россияне могут снаряды с имитаторами из-за дефицита высокоточных ракет типа "Калибр". Игнат напомнил, что Х-55 оснащена ядерной боеголовкой, а ее более модернизированной версией является Х-555.
"Эти ракеты используют, мы уже видели доказательства. Они, естественно, вынимают или не ставят ядерную часть, используя какой-то там имитатор, чтобы соответствовало по весу, и чтобы не влияло на аэродинамические качества ракеты", — резюмировал спикер ведомства.
Днем ранее тематическое издание Defence Express комментировало массированный обстрел Украины 26 января и утверждало, что под Киевом сбили очередную авиационную ракету Х-55, которая была оснащена имитатором ядерной боевой части. По данным журналистов, обломки уничтоженного системами ПВО снаряда упали в районе Борисполя.
Отдельно стоит отметить, что ВС РФ, осуществляя массированный обстрел Украины 26 января, выпустили 55 ракет различного базирования, в том числе гиперзвуковые Х-47 "Кинжал", способные нести ядерный заряд.