"Банальная причина": в ВВС рассказали, зачем россияне применяют Х-55 с ядерными макетами

Оккупанты, как предположил спикер Командования ВС Юрий Игнат, пытаются истощить украинскую ПВО, запуская одновременно несколько типов ракет.

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ВС РФ во время массированных обстрелов Украины целенаправленно используют авиационные крылатые ракеты Х-55 с имитаторами ядерной боевой части. Об этом 27 января в эфире Национального телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне обстреливают Украину крылатыми ракетами Х-55 с имитаторами ядерных боевых частей, стараясь истощить и рассредоточить украинские системы ПВО.

В качестве примера Игнат привел ситуацию, когда ВС РФ выпустили несколько снарядов одновременно, среди которых будут как Х-55, так и Х-101.

"Чтобы рассредоточить (используют Х-55 с габаритными макетами — ред.), в первую очередь, нашу ПВО, она может использоваться и как ложная цель. Допустим, ракеты летят в количестве 5 штук, из них могут быть две Х-55 и три Х-101, которые летят по маршруту. Для того, чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты. Даже такая банальная причина может быть", — продолжил Игнат, объясняя тактику ракетных ударов по Украине.

Спикер Командования ВС также предположил, что россияне могут снаряды с имитаторами из-за дефицита высокоточных ракет типа "Калибр". Игнат напомнил, что Х-55 оснащена ядерной боеголовкой, а ее более модернизированной версией является Х-555.

"Эти ракеты используют, мы уже видели доказательства. Они, естественно, вынимают или не ставят ядерную часть, используя какой-то там имитатор, чтобы соответствовало по весу, и чтобы не влияло на аэродинамические качества ракеты", — резюмировал спикер ведомства.

Днем ранее тематическое издание Defence Express комментировало массированный обстрел Украины 26 января и утверждало, что под Киевом сбили очередную авиационную ракету Х-55, которая была оснащена имитатором ядерной боевой части. По данным журналистов, обломки уничтоженного системами ПВО снаряда упали в районе Борисполя.

Отдельно стоит отметить, что ВС РФ, осуществляя массированный обстрел Украины 26 января, выпустили 55 ракет различного базирования, в том числе гиперзвуковые Х-47 "Кинжал", способные нести ядерный заряд.