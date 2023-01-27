Под Киевом снова сбили ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части, — СМИ (фото)

Авиационную ракету с габаритным макетом, как утверждают журналисты, сбили на подлете к Киеву, а обломки снаряда были выявлены в районе Борисполя.

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ВС РФ, осуществляя массированный обстрел Украины 26 января, выпустили в направлении Киева авиационную крылатую ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Об этом пишет тематическое издание Defence Express, ссылаясь на свои источники.

По данным журналистов, авиационную крылатую ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части сбили на подлете к Киеву c юго-восточного направления.

Издание отмечает, что обломки вражеского снаряда выявили в районе Борисполя.

Это уже не первый случай, когда ВС РФ, осуществляя массированный обстрел Украины, запускает в направлении украинских городов крылатые ракеты с имитатором ядерной боевой части. Впервые о задействовании Х-55 с габаритным макетом информация появилась еще 17 ноября. Журналисты и эксперты тогда предполагали, что Россия специально пошла на подобную провокацию, пытаясь запутать украинскую ПВО.

Информация о задействовании Х-55 с имитатором ядерной боевой части была подтверждена на брифинге Генерального штаба ВСУ, который проходил 1 декабря 2022 года. Представитель командования отметил, что фрагменты похожих ракет Х-55 также были выявлены после обстрелов Хмельницкой и Львовской областей.

На момент публикации материала ни Командование Воздушных сил, ни Генеральный штаб ВСУ официально не комментировали информацию о сбитии под Киевом ракеты Х-55 с имитатором ядерной боевой части.

[ + – ] Ракета Х-55 с имитатором ядерной части, которой ВС РФ атаковали Украину в ноябре 2022 года [ + – ] Ракета Х-55 с имитатором ядерной части, которой ВС РФ атаковали Украину в ноябре 2022 года

Напомним, что ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 26 января, выпустив более 55 ракет различного базирования в направлении украинских городов. Подразделениям ПВО удалось сбить 47 воздушных целей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя массированный обстрел Украины 26 января, также заявил, что россияне для атаки использовали гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал", способные нести ядерный заряд.

Также сообщалось, что после массированного обстрела в одном из озер Киевской области обнаружили обломки авиационной крылатой ракеты Х-55.