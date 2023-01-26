Упала в озеро: киевские полицейские показали обломки ракеты Х-55 (фото)

По информации руководителя столичного главка Андрея Небитова, фрагменты вражеских боеприпасов обнаружили в нескольких районах области.

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Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил о том, что столичные правоохранители достали из озера обломки ракеты Х-55. Фото вражеского снаряда Небытов опубликовал в своем телеграм-канале 26 января.

"Х-55 – именно этой ракетой россияне пытаются уничтожить украинские города и граждан. После сегодняшней атаки оккупантов обломки такой ракеты достали из озера одного из районов Киевщины. Очередные подтверждения преступлений армии РФ и хорошие результаты работы наших сил ПВО. Сейчас полицейские Киевщины осматривают место происшествия", — сообщил руководитель киевской полиции.

По информации правоохранителей, обломки вражеских ракет нашли на территории нескольких районов Киевской области.

Что известно о ракете X-55

X-55 — советская стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в дубненском МКБ "Радуга" в конце 1970-х — начале 1980-х годов для вооружения стратегических бомбардировщиков. Кодификация НАТО — AS-15 Kent.

Фото: Открытые источники

Носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Ракета совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах (до 110 метров) с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стратегически важных наземных стационарных целей с заранее известными координатами.

Фото: Википедия

В зависимости от модификации, ракета может покрыть дальность от 2500 до 3500 километров. При этом масса боевой части составляет 250 килограмм, а длина колеблется в пределах 6-и метров.

Массированный ракетный обстрел Украины 26 января

В ходе ракетного обстрела 26 января враг выпустил по территории Украины 55 ракет, 47 из которых сбили силы ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам главнокомандующего, РФ произвела запуски ракет воздушного и морского базирования пяти типов: Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59.

В результате падения частей ракет в Голосеевском районе Киева погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Также сообщалось о взрыве в Днепровском районе столицы.

Кроме того Фокус писал, что в ходе атаки российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. В регионе применены экстренные отключения электроэнергии.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три управляемых авиационных ракеты Х-59 упали сами, не долетев к цели.

Как рассказал пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, в результате массированного удара РФ по Украине 26 января погибли 11 человек.

Напомним, 26 января в ДТЭК сообщили, что специалистам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме Киева и Киевской области, благодаря чему эти регионы возвращаются к отключениям электроэнергии по графику.