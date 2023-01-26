Впала в озеро: київські поліцейські показали уламки ракети Х-55 (фото)

За інформацією керівника столичного главку Андрія Нєбитова, фрагменти ворожих боєприпасів виявили у кількох районах області.

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Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що столичні правоохоронці дістали з озера уламки ракети Х-55. Фото ворожого снаряда Нєбитов опублікував у своєму телеграм-каналі 26 січня.

"Х-55 — саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста та громадян. Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного з районів Київщини. Чергові підтвердження злочинів армії РФ та гарні результати роботи наших сил ППО. Наразі поліцейські Київщини оглядають місце події", — повідомив керівник київської поліції.

За інформацією правоохоронців, уламки ворожих ракет виявили на території кількох районів Київської області.

Що відомо про ракету X-55

X-55 — радянська стратегічна авіаційна крилата ракета, розроблена в дубненському МКБ "Райдуга" наприкінці 1970-х — початку 1980-х років для озброєння стратегічних бомбардувальників. Кодифікація НАТО — AS-15 Kent.

Фото: Открытые источники

Носіями Х-55 є стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Ракета здійснює політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах (до 110 метрів) з огинанням рельєфу місцевості. Призначена для застосування проти стратегічно важливих наземних стаціонарних цілей із заздалегідь відомими координатами.

Фото: Вiкiпедiя

Залежно від модифікації, ракета може покрити дальність від 2 500 до 3 500 кілометрів. При цьому маса бойової частини складає 250 кілограм, а довжина коливається в межах 6-и метрів.

Масований ракетний обстріл України 26 січня

У процесі ракетного обстрілу 26 січня ворог випустив по території України 55 ракет, 47 з яких збили сили ППО, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами головнокомандувача, РФ здійснила запуски ракет повітряного та морського базування п'яти типів: Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калібр", Х-59.

Унаслідок падіння частин ракет у Голосіївському районі Києва загинув 55-річний чоловік. Ще двоє зазнали поранень, їх госпіталізували. Також повідомлялося про вибух у Дніпровському районі столиці.

Крім того, Фокус писав, що в процесі атаки російські війська уразили об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. У регіоні застосовано екстрені відключення електроенергії.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що три керовані авіаційні ракети Х-59 впали самі, не долетівши до цілі.

Як розповів пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, унаслідок масованого удару РФ по Україні 26 січня загинули 11 людей.

Нагадаємо, 26 січня у ДТЕК повідомили, що фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Києва та Київської області, завдяки чому ці регіони повертаються до відключень електроенергії за графіком.