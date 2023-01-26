Енергетики повернули Київ та область до відключень світла за графіком після ракетних ударів, — ДТЕК

Незважаючи на повернення до графіків, ситуація залишається складною, тож мешканців двох регіонів закликають не перевантажувати енергосистему.

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Фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Києва та Київської області, завдяки чому ці регіони повертаються до відключень електроенергії за графіком. Раніше в четвер, 26 січня, через масований ракетний удар військ РФ по Україні, у столиці та області застосовувалися екстрені відключення. Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.

"Зусиллями енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутися до графіків стабілізаційних відключень", — йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі все ще залишається складною, тому включати одночасно кілька потужних електроприладів мешканцям Києва та області не рекомендується.

Нижче наведено свіжі графіки відключень у Києві для трьох груп споживачів:

Графіки відключень для Київської області публікує компанія на своєму сайті.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, під час масованого удару вранці 26 січня ЗС РФ випустили 55 ракет. З них силам протиповітряної оборони вдалося збити 47.

Внаслідок падіння частин ракет у Голосіївському районі Києва загинув 55-річний чоловік. Ще двоє зазнали поранень, їх госпіталізували. Також повідомлялося про вибух у Дніпровському районі столиці.

Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що внаслідок атаки зафіксовано попадання в енергетичний об'єкт на території області.