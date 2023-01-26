Энергетики вернули Киев и область к отключениям света по графику после ракетных ударов, — ДТЭК

Несмотря на возвращение к графикам ситуация остается сложной, поэтому жителей двух регионов призывают не перегружать энергосистему.

Related video

Специалистам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме Киева и Киевской области, благодаря чему эти регионы возвращаются к отключениям электроэнергии по графику. Ранее в четверг, 26 января, из-за массированного ракетного удара войск РФ по Украине, в столице и области применялись экстренные отключения. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

"Усилиями энергетиков удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании отметили, что ситуация в энергосистеме все еще остается сложной, поэтому включать одновременно несколько мощных электроприборов жителям Киева и области не рекомендуется.

Ниже приведены свежие графики отключений в Киеве для трех групп потребителей:

Графики отключений для Киевской области компания публикует на своем сайте.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, во время массированного удара утром 26 января ВС РФ выпустили 55 ракет. Из них силам противовоздушной обороны удалось сбить 47.

В результате падения частей ракет в Голосеевском районе Киева погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Также сообщалось о взрыве в Днепровском районе столицы.

Киевская областная военная администрация сообщала, что в результате атаки зафиксировано попадание в энергетический объект на территории области.