Масований удар РФ: загинули 11 людей, пошкоджено кілька десятків будівель, — ДСНС

Російські війська у четвер уразили 11 областей і пошкодили на їхній території 35 будівель. Найбільше постраждали будинки в Київській області.

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Унаслідок масованого удару РФ по Україні, який стався у четвер, 26 січня, загинули 11 людей. Така сама кількість поранених станом на 15:00. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Сьогодні внаслідок терористичних атак Російської Федерації, як за допомогою дронів, так і за допомогою ракет, було в нас влучання в 11 областях. Усього виникли дві пожежі внаслідок цих влучань. Пошкоджено 35 будівель. Постраждали 11 людей і, на жаль, загинули також 11 осіб", — сказав представник ДСНС.

За словами Хорунжого, найбільше пошкоджень зафіксовано на території Київської області — йдеться насамперед про приватні та багатоквартирні житлові будинки.

До ліквідації наслідків російської атаки підключено понад 100 рятувальників і понад 25 одиниць техніки, розповів представник відомства.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, під час масованого удару вранці 26 січня ЗС РФ випустили 55 ракет. З них силам протиповітряної оборони вдалося збити 47.

Унаслідок падіння частин ракет у Голосіївському районі Києва загинув 55-річний чоловік. Ще двоє зазнали поранень, їх госпіталізували. Також повідомлялося про вибух у Дніпровському районі столиці.