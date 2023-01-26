Массированный удар РФ: погибли 11 человек, повреждены несколько десятков зданий, — ГСЧС

Российские войска в четверг поразили 11 областей и повредили на их территории 35 зданий. Наиболее сильно пострадали дома в Киевской области.

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В результате массированного удара РФ по Украине, который произошел в четверг, 26 января, погибли 11 человек. Такое же количество раненых в происшествии по состоянию на 15:00. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"Сегодня в результате террористических атак Российской Федерации, как при помощи дронов, так и при помощи ракет, было у нас попадание в 11 областях. Всего возникло два пожара вследствие этих попаданий. Повреждено 35 зданий. Пострадали 11 человек и, к сожалению, погибли тоже 11 человек", — сказал представитель ГСЧС.

По словам Хорунжего, больше всего повреждений зафиксировано на территории Киевской области — речь прежде всего идет о частных и многоквартирных жилых домах.

К ликвидации последствий российской атаки подключены более 100 спасателей и свыше 25 единиц техники, рассказал представитель ведомства.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, во время массированного удара утром 26 января ВС РФ выпустили 55 ракет. Из них силам противовоздушной обороны удалось сбить 47.

В результате падения частей ракет в Голосеевском районе Киева погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Также сообщалось о взрыве в Днепровском районе столицы.