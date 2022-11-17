ВС РФ запустили ракету по Украине с имитатором ядерной боеголовки, – Defense Express

Войска РФ могли специально применить крылатую ракету без боевой части, чтобы перегрузить украинское ПВО.

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Российские войска запустили по Украине ракету типа Х-55 без боевой части. Вместо нее был установлен блок, имитирующий ядерную боеголовку. Об этом сообщает Defense Express.

Украинское ПВО сбило как минимум две крылатые ракеты и 4 дрона-камикадзе Shahed. По данным источников издания, ВС РФ запустили по Украине крылатую ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Для этого в РФ провели манипуляцию с двумя ракетами. На Х-55 сняли обычную боевую часть, а на какой-то Х-55 с ядерным боезарядом убрали этот боезаряд, оставив "болванку".

[ + – ] Остатки Х-55 в Киеве

В основном ВС РФ применяли для ударов ракеты Х-555 — это неядерная модификация ракеты Х-55. Теперь же враг применил Х-55, которая изначально разрабатывалась как ядерная. Однако они конструктивно разные, поэтому в этом и может быть причина, почему Х-55 была с пустой боеголовкой.

Также есть вариант, что ВС РФ специально применили Х-55 с имитатором ядерной боевой части, чтобы перегрузить украинское ПВО. Применение такие ракет является еще одним свидетельством, что у РФ иссякают запасы обычных крылатых ракет.

Напомним, в КГВА заявили, что ПВО сбили четыре ракеты и пять дронов-камикадзе. Также удары наносились по Днепру, Киевской, Харьковской и Одессе.