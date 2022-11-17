Массированный ракетный удар по Украине: что известно о ситуации в Киеве, Днепре и других городах

Власти сообщили об успешной работе сил ПВО, однако были и прилеты. Наиболее тяжелая ситуация в Днепре — число пострадавших от российского обстрела выросло до 14 человек. Фокус собрал главное о сегодняшнем ударе по Украине.

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В четверг, 17 ноября, Вооруженные силы РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Уже известно о попаданиях вражеских снарядов по объектам в Днепре и Одесской области, также сообщалось о сбитых над Киевом крылатых ракетах и дронах-камикадзе. Фокус собрал все, что известно об утренней ракетной атаке.

Масштабная воздушная тревога, объявленная по всей территории Украины, кроме Крыма, началась с Одесской области в 07:23. С этого времени жители ряда регионов слышали взрывы в результате прилета ракет или работы сил противовоздушной обороны.

Киев и область

Около 08:50 в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что в столице прогремели взрывы. Руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работает ПВО. Уже в 09:40 Киевская городская военная администрация (КГВА) уточнила, что над столицей были сбиты две крылатые ракеты войск РФ.

"Данных касательно жертв и разрушений нет, информация уточняется", — сообщили в ведомстве.

Позже администрация оповестила, что над городом были сбиты пять иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и четыре крылатые ракеты.

О прилетах, повреждениях объектов инфраструктуры и пострадавших в Киеве и Киевской области не сообщалось.

Днепр

Около 08:30 телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что в городе прогремели взрывы.

"Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта… Спасатели ликвидируют последствия", — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В результате ударов были повреждены жилые дома.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме указал, что один из ударов был нацелен на завод "Южмаш".

Мэр Днепра Борис Филатов написал, что, по предварительной информации, число пострадавших в результате ракетной атаки составило 8 человек. Позже замглавы ОП Тимошенко уточнил, что речь идет о 14 пострадавших. Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что среди пострадавших — 15-летняя девочка. Также известно, что ранения получила сотрудница мэрии Днепра. Все раненые госпитализированы.

По данным местных телеграм-каналов, в результате атаки в городе частично пропал свет.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео прилета в Днепре.

"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар!" — написал глава государства.

Харьковская область

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли ракетные удары по Изюмскому району и попали в объекты критической инфраструктуры.

В результате трое сотрудников предприятия получили ранения.

Также в телеграм-каналах сообщали о работе ПВО в регионе.

Одесса и область

В Одессе ВС РФ во время утренних обстрелов поразили объект инфраструктуры, 1 человек пострадал, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук. Россияне осуществили пуск "Калибров", а с использованием тактической авиации с 2 Су-30 запустили 6 ракет воздушного базирования, уточнил представитель ведомства.

Глава Одесской ОВА Сергей Марченко также сообщил, что войска РФ поразили ракетами объект инфраструктуры в регионе.

В результате утреннего удара в Одесской области пострадали минимум три человека, сообщил начальник районной военной администрации Юрий Крук.

Львовская область

В телеграм-каналах появилась информация о том, что войска РФ поразили ракетами и Львовскую область — в подтверждение этого публиковались видео, якобы снятые неподалеку от прилетов. Однако позднее глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг сообщения о взрывах.

Тем не менее "Укрэнерго" приняло решение о введении аварийных отключений электроэнергии во Львовской области для стабилизации ситуации с энергетикой.

Другие регионы

В сети публиковались сообщения о работе сил противовоздушной обороны в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем телеграм-канале опубликовал следующее сообщение: "Так хочется написать: русне сос*ть, но не могу, потому что я официальное лицо". Возможно, чиновник таким образом намекнул на успешную работу ПВО в области после пусков ракет с акватории Черного моря.

В ходе Киевского международного экономического форума премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня войска РФ хотели поразить объекты газовой промышленности. Также глава правительства указал, что в Днепре целью россиян стал завод "Южмаш".

Также Фокус писал, что известно о сегодняшних взрывах в Киеве.