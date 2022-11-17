Масований ракетний удар по Україні: що відомо про ситуацію в Києві, Дніпрі й інших містах

Влада повідомила про успішну роботу сил ППО, проте були й прильоти. Найважча ситуація у Дніпрі — кількість постраждалих від російського обстрілу зросла до 14 осіб. Фокус зібрав головне про сьогоднішній удар по Україні.

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У четвер, 17 листопада, Збройні сили РФ завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вже відомо про влучання ворожих снарядів по об'єктах у Дніпрі й Одеській області, також повідомлялося про збиті над Києвом крилаті ракети та дрони-камікадзе. Фокус зібрав усе, що відомо про ранкову ракетну атаку.

Масштабна повітряна тривога, оголошена на всій території України, окрім Криму, розпочалася з Одеської області о 07:23. З цього часу мешканці низки регіонів чули вибухи внаслідок прильоту ракет чи роботи сил протиповітряної оборони.

Київ та область

Приблизно о 08:50 у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що в столиці пролунали вибухи. Керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні працює ППО. Вже о 09:40 Київська міська військова адміністрація (КМВА) уточнила, що над столицею було збито дві крилаті ракети військ РФ.

"Даних щодо жертв і руйнувань немає, інформація уточнюється", — повідомили у відомстві.

Пізніше адміністрація сповістила, що над містом було збито п'ять іранських дронів-камікадзе Shahed-136 і чотири крилаті ракети.

Про прильоти, пошкодження об'єктів інфраструктури та постраждалих у Києві та Київській області не повідомлялося.

Дніпро

Приблизно о 08:30 телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомили, що в місті пролунали вибухи.

"Є кілька влучань у два інфраструктурні об'єкти... Рятувальники ліквідовують наслідки", — повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Унаслідок ударів було пошкоджено житлові будинки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі зазначив, що один з ударів був націлений на завод "Південмаш".

Мер Дніпра Борис Філатов написав, що, за попередньою інформацією, кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки склала 8 осіб. Пізніше заступник голови ОП Тимошенко уточнив, що йдеться про 14 постраждалих. Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що серед постраждалих — 15-річна дівчина. Також відомо, що поранення дістала співробітниця мерії Дніпра. Усіх поранених госпіталізовано.

За даними місцевих телеграм-каналів, унаслідок атаки в місті частково зникло світло.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео прильоту в Дніпрі.

"Ось ще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто та бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар!" — написав глава держави.

Харківська область

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські військові завдали ракетних ударів по Ізюмському району і влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

Унаслідок троє співробітників підприємства отримали поранення.

Також у телеграм-каналах повідомляли про роботу ППО в регіоні.

Одеса й область

В Одесі ЗС РФ під час ранкових обстрілів уразили об'єкт інфраструктури, 1 особа постраждала, повідомив речник ОВА Сергій Братчук. Росіяни здійснили пуск "Калібрів", а з використанням тактичної авіації з 2-го Су-30 запустили 6 ракет повітряного базування, уточнив представник відомства.

Глава Одеської ОВА Сергій Марченко також повідомив, що війська РФ уразили ракетами об'єкт інфраструктури в регіоні.

Унаслідок ранкового удару в Одеській області постраждали щонайменше троє людей, повідомив начальник районної військової адміністрації Юрій Крук.

Львівська область

У телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що війська РФ уразили ракетами і Львівську область — на підтвердження цього публікувалися відео, нібито зняті неподалік прильотів. Проте пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький спростував повідомлення про вибухи.

Проте "Укренерго" ухвалило рішення щодо запровадження аварійних відключень електроенергії у Львівській області для стабілізації ситуації з енергетикою.

Інші регіони

У мережі публікувалися повідомлення про роботу сил протиповітряної оборони у Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі опублікував таке повідомлення: "Так хочеться написати: русні см*ктати, але не можу, тому що я офіційна особа". Можливо, чиновник у такий спосіб натякнув на успішну роботу ППО в області після пусків ракет з акваторії Чорного моря.

У процесі Київського міжнародного економічного форуму прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні війська РФ хотіли вразити об'єкти газової промисловості. Також глава уряду зазначив, що в Дніпрі метою росіян став завод "Південмаш".

Також Фокус писав, що відомо про сьогоднішні вибухи в Києві.