У Києві під час масованої атаки військ РФ по Україні пролунали вибухи: що відомо (відео)

Над столицею було збито дві крилаті ракети, випущені військами РФ цього ранку. Проліт ворожого снаряда було зафіксовано на правому березі міста.

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Під час масованої ракетної атаки військ РФ по території України 17 листопада в Києві пролунали вибухи. Над правим берегом столиці було зафіксовано проліт ракети. Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на очевидців.

Повітряна тривога була оголошена в столиці о 08:00. Майже через годину, о 08:53 та 08:57, у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що в столиці прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, у Києві було чути роботу сил протиповітряної оборони.

Журналіст Андрій Цаплієнко о 09:26 повідомив, що над правим берегом столиці, у Шевченківському районі, було помічено проліт однієї з випущених російськими військами ракет. Пізніше він додав, що в напрямку Києва летять іранські дрони-камікадзе. Також Цаплієнко заявив, що в Київській області було зафіксовано щонайменше три ворожі ракети.

Керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні працює ППО.

Вже о 09:40 Київська міська військова адміністрація уточнила, що над столицею було збито дві крилаті ракети військ РФ.

"Даних щодо жертв і руйнувань немає, інформація уточнюється", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні наразі в усіх регіонах, крім Криму, оголошено повітряну тривогу. Зокрема у Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській областях працюють українські системи протиповітряної оборони.

Раніше ми писали, що Хмельницька АЕС відключилася від електромережі через ракетні атаки ЗС РФ по Україні.