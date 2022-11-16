Хмельницька АЕС відключилася від електромережі через ракетні атаки ЗС РФ по Україні, – МАГАТЕ

Хмельницьку атомну електростанцію негайно перевели на дизельні генератори. Постраждала і Рівненська АЕС — 1 із 4 її енергоблоків автоматично відключився.

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Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) 15 листопада втратила доступ до електромережі через російські ракетні атаки по Україні. Про це йдеться у заяві директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Хмельницька АЕС тимчасово перейшла на живлення за рахунок дизельних генераторів. ХАЕС відключилася від мережі о 18:35 за місцевим часом 15 листопада.

"Чотири робочі лінії електропередач на об'єкті поступово відключалися протягом 2,5 години через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. У цей період 2 реактори станції зупинили, електропостачання будинків, фабрик та інших об'єктів зупинилося", — підкреслив Гроссі.

[ + – ] Хмельницька АЕС переходила на живлення від дизельних генераторів

Минуло понад 9 годин та о 03:45 електростанція відновила зовнішнє електропостачання по двох резервних лініях електропередач напругою 330 кіловольт (кВ). Генератори після цього зупинили.

Ще через 1 годину одна з цих ліній знову відключилася, її відновили вже до 11:25. Два реакторні блоки залишалися в режимі вимкнення живлення.

За даними МАГАТЕ, вдень 15 листопада Рівненська АЕС (РАЕС) втратила зв'язок з однією зі своїх ліній електропередач напругою 750 кВ. РАЕС знизила потужність, 1 із 4 її блоків автоматично відключився.

[ + – ] Рівненська АЕС втратила зв'язок з однією з ліній електропередач

У середу, 16 листопада, о 04:00 станція збільшила потужність ще одного блоку, щоб продовжити подавання електроенергії. За оцінкою директора МАГАТЕ, це була дуже тривожна подія.

"Ситуація з ядерною та безпекою в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварійної ситуації", — зауважив Гроссі.

Відключення електроенергії на ХАЕС сталося через день після рішення МАГАТЕ відправити місії з ядерної безпеки на ХАЕС, РАЕС, Південноукраїнську АЕС та Чорнобиль, зауважив він.

"Ми будемо на цих атомних електростанціях у найближчому майбутньому в межах нашої постійної допомоги Україні в її зусиллях щодо підтримки ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії під час конфлікту", — сказав Гроссі.

У МАГАТЕ є група експертів, які постійно перебувають на ЗАЕС, сказав він.

Нагадаємо, що "голова" окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький у вересні погрожував обстріляти ракетами "Калібр" Хмельницьку та Рівненську АЕС. Після цього, як вважає колаборант, "риторика всіх американців одразу зміниться".

Експерти МАГАТЕ раніше перевіряли стан двох ядерних об'єктів у Харкові. З’ясувалося, що Харківський фізико-технічний інститут сильно постраждав від обстрілів ЗС РФ.