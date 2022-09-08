Колаборант Балицький погрожує обстріляти "Калібрами" Хмельницьку та Рівненську АЕС (відео)

Запорізький пособник окупантів заявив, що Росія вдарить ракетами по атомних об'єктах на підконтрольній Україні території. За його словами, після цього зміниться "риторика американців".

Керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький пригрозив обстріляти ракетами "Калібр" атомні електростанції у Хмельницькій та Рівненській областях. Про це він заявив в ефірі російської пропагандистської програми "Лабиринт Карнаухова" у Rutube.

"Пару "Калібрів" прилетять у Рівненську та Хмельницьку атомні станції. Ось туди саднуть, тоді у когось там, у цих "легкогендерних" відразу ж з'явиться бажання задуматися про своє життя", — сказав помічник окупантів.

За словами колаборанта із Запорізької області, після удару по атомних об'єктах на підконтрольній Україні території "риторика всіх американців одразу зміниться".

Нагадаємо, 30 серпня колаборант Євген Балицький втік до Криму після ліквідації бойовиків та численних замахів на пособників росіян у Запорізькій та Херсонській областях. Він сам пояснив це "сімейними обставинами".

Проте пізніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що керівника окупаційної адміністрації Запорізької області російські військові повернули у захоплене місто під конвоєм. Як уточнив градоначальник, колаборанта "показали" у Мелітополі 1 вересня, після чого він знову зник.