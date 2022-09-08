Коллаборант Балицкий грозится обстрелять "Калибрами" Хмельницкую и Ровенскую АЭС (видео)

Запорожский пособник оккупантов заявил, что Россия ударит ракетами по атомным объектам на подконтрольной Украине территории. По его словам, после этого изменится "риторика американцев".

Руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий пригрозил обстрелять ракетами "Калибр" атомные электростанции в Хмельницкой и Ровенской областях. Об этом он заявил в эфире российской пропагандистской программы "Лабиринт Карнаухова" в Rutube.

"Пару "Калибров" прилетят в Ровенскую и Хмельницкую атомные станции. Вот туда саданут, тогда у кого-то там, у этих "легкогендерных" сразу же появится желание призадуматься о своей жизни", – сказал пособник оккупантов.

По словам коллаборанта из Запорожской области, после удара по атомным объектам на подконтрольной Украине территории "риторика всех американцев сразу поменяется".

Напомним, 30 августа коллаборант Евгений Балицкий сбежал в Крым после ликвидации боевиков и многочисленных покушений на пособников россиян в Запорожской и Херсонской областях. Он сам объяснил это "семейными обстоятельствами".

Однако позже мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что руководителя оккупационной администрации Запорожской области российские военные вернули в захваченный город под конвоем. Как уточнил градоначальник, коллаборанта "показали" в Мелитополе 1 сентября, после чего он опять пропал.