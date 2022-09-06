Коллаборант Балицкий сбежал из Мелитополя в Крым, но его вернули под конвоем (видео)

По словам мэра города Ивана Федорова, руководителя оккупационной администрации Запорожской области вернули 1 сентября, но после этого он снова пропал.

Так называемый "руководитель администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сбежал из оккупированного Мелитополя в Крым, однако россияне вернули его обратно под конвоем. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр города Иван Федоров.

По словам Федорова, коллаборанта вернули 1 сентября.

"После его отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался, что он жив, здоров. И после этого – снова пропал", – прокомментировал градоначальник.

Как подчеркнул Федоров, после этого, вплоть до сегодняшнего дня, Балицкого уже не видели в оккупированном Мелитополе.

Уже до этого коллаборант просился у своих кураторов работать "на удаленке" – из более безопасного места.

"Очевидно, ему это разрешили. В любой момент, как только потребуется, под конвоем его в очередной раз привезут и будут показывать. Как обезьянку на пляже", – уточнил украинский мэр.

Напомним, о том, что гауляйтер Запорожья Балицкий сбежал из Мелитополя в Крым стало известного 30 августа. Переезд представитель оккупационной администрации Запорожской области объяснил "семейными обстоятельствами". О своей безопасности он начал беспокоиться после первых убийств херсонских коллаборационистов.

Ранее блогер и активист Сергей Стерненко рассказал, что коллаборационист Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона в Воронеж. Блогер отметил, что свои видео так называемый руководитель Херсонской области записывал из гостиницы российского областного центра.