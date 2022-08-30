Коллаборант Стремоусов сбежал из оккупированного Херсона в Воронеж, – Стерненко

Как говорит украинский блогер, так называемый "замглавы администрации Херсонской области" записывает свои видео из гостиницы в российском областном центре.

Так называемый "замглавы администрации" оккупированной Херсонской области Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона в Воронеж. Об этом свидетельствует анализ записанных им видеосообщений, считает украинский блогер и активист Сергей Стерненко.

"Предатель Украины и коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона и рассказывает, что Россия в Херсоне навсегда… из Воронежа", – пишет Стерненко.

По его словам, вид из окон, на фоне которого записывал свои ролики Стремоусов, выходит на Благовещенский собор и техникум строительных технологий в Воронеже.

[ + – ] На скрине видео виден Благовещенский собор в Воронеже. [ + – ] Благовещенский собор в Воронеже.

Предположительно, представитель оккупационных властей находится в местном отеле Marriott на проспекте Революции, 38. Гостиница находится как раз напротив собора.

"На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на ул. Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также есть Воронежское водохранилище", – подробно рассказал Стерненко.

[ + – ] Справа от Стремоусова видно здание технику в Воронеже. [ + – ] Техникум строительных технологий в Воронеже.

Он также опубликовал фотографии и карты из российского города, которые можно сравнить с видео, записанным коллаборантом.

[ + – ] Карты с подписями объектов в Воронеже.

Напомним, РФ подтвердила убийство нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева. Экс-парламентария ликвидировали вместе с его девушкой 28 августа, у него дома.

Ранее в телеграм-каналах прошла информация о ликвидации херсонского коллаборанта, так называемого "заместителя главы департамента внутренней политики" оккупированной области Игоря Телегина в результате подрыва автомобиля. Однако позже в оккупированном городе опровергли его гибель. В частности, Кирилл Стремоусов рассказал, что Телегин выжил, но госпитализирован.