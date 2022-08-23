Жив, но ранен и контужен: в Херсоне сообщили о состоянии гауляйтера Телегина после покушения

Вчера в сети появилась информация о подрыве машины херсонского коллаборанта. Сейчас он госпитализирован.

Оккупационные власти подтвердили покушение на так называемого заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. В результате происшествия пособник российских войск остался жив. Об этом в комментарии агентству ТАСС сообщил "заместитель главы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По словам Стремоусова, 58-летний Телегин получил повреждения в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ), при этом коллаборант остался "жив-здоров". "Замглавы администрации" заявил, что над покушением на пособника оккупантов работали профессионалы.

В то же время телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщил, что инцидент произошел вчера около 18:00 на улице Карбышева в Херсоне. Взрывное устройство мощностью 200 грамм тротила было установлено на обочине дороги

"С контузией и ранениями по всему телу он был доставлен в больницу, где в данный момент проходит лечение", — говорится в публикации.

Напомним, вчера в телеграм-каналах появилась информация о том, что Телегин был ликвидирован в результате подрыва автомобиля.

Ранее стало известно о госпитализации Владимира Сальдо, так называемого главы оккупационной администрации Херсонской области. В сети появилась информация, что его отвезли в Москву для прохождения лечения.

Также мы писали о том, как покушения не пережил Новокаховский коллаборант Виталий Гура. Он скончался от тяжелых ранений во время транспортировки во временно оккупированный Крым.