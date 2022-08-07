В отравлении коллаборанта Сальдо подозревают горничную и повара, — Baza

После трапезы, приготовленной новым поваром, Сальдо внезапно стало плохо. У него помутилось сознание и онемели кончики пальцев. Повара, в свою очередь, привела горничная.

Повара и горничную Владимира Сальдо, который до недавнего времени руководил оккупационной администрацией Херсонской области, подозревают в возможном отравлении коллаборациониста. 3 августа после того, как Сальдо съел приготовленное новым поваром блюдо, ему внезапно стало плохо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

В числе симптомов у Сальдо отмечалось спутанное сознание и онемение пальцев.

Сообщается, что нового повара (его или ее имя не называется) привела горничная, которая работает в доме Сальдо. Спустя полчаса после трапезы руководитель оккупационной администрации почувствовал себя плохо, в дальнейшем проявились симптомы. По прошествии еще нескольких часов он потерял сознание.

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Медики исключили вероятность инфаркта или инсульта.

После взятых анализов коллаборациониста доставили в больницу Симферополя, где ввели в состояние медикаментозной комы, а впоследствии перевезли в Москву.

Поставленный Владимиру Сальдо диагноз — отравление неизвестным веществом. Но каким именно веществом отправили Сальдо, пока не установлено. Результаты анализов ожидаются через несколько дней.

В то же время замглавы оккупационной администрации Кирилл Стремоусов опроверг сообщения о том, что Сальдо ввели в медикаментозную кому: он якобы не отравлен, а только "переутомился".

Напомним, что херсонского коллаборанта Сальдо направили в НИИ Склифосовского в Москве. Спецборт с "главой администрации" вылетел из оккупированного Симферополя в столицу РФ.

Ранее Фокус сообщал, что Новокаховский коллаборационист Виталий Гура не пережил покушения. Чиновники из оккупационной администрации пытаются опровергать эту информацию.