Херсонского коллаборанта Сальдо везут в НИИ Склифосовского в Москве

Борт с так называемым "главой администрации" Херсонской области отправляется из оккупированного Симферополя в столицу России.

Так называемого главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо госпитализируют в НИИ Склифосовского в Москве. Об этом сообщает пресс-служба коллаборанта в его личном Telegram-канале.

"По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Как уточняется, спецборт, транспортирующий Сальдо, вылетает из оккупированного Симферополя в Москву.

Российский телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на свои источники пишет, что состояние коллаборанта оценивается как крайне тяжелое. Российский ставленник сейчас находится в коме, при этом его диагноз пока не установлен.

В настоящее время медики проводят анализы. Собеседник "Рен ТВ" подчеркнул, что версия об отравлении по-прежнему не исключается.

В то же время, замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сегодня назвал "слухами" информацию росСМИ о коме Сальдо.

"Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние 6 месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных", — заявил Стремоусов.

Ранее сам Владимир Сальдо рассказал у себя в соцсетях, что решил лечь в больницу и временно передать свои "полномочия" так называемому "главе правительства" Херсонской области Сергею Елисееву.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что Сальдо стало плохо еще 4 августа, его экстренно доставили в одну из крымских клиник. После совместного консилиума с московскими медиками было принято решение перевезти его в столицу РФ. Для этого российского ставленника ввели в состояние медикаментозной комы.