Херсонского коллаборанта Сальдо в состоянии комы госпитализируют в Москву, – СМИ

Так называемого "главу" оккупированного региона могли отравить. Ранее он сам заявил, что ложится в больницу и передал свои "полномочия" экс-сотруднику ФСБ Сергею Елисееву.

Так называемого "главу" оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо готовятся госпитализировать из Крыма в одну из московских больниц. Для этого уже подготовили спецборт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Как уточняется, коллаборанта еще вчера, 4 августа, транспортировали из Херсонской области в крымскую клинику. Сегодня российский ставленник почувствовал себя хуже, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. После чего московские и крымские врачи провели совместный консилиум и решили срочно перевезти Сальдо в одну из больниц в Москве.

Состояние Сальдо: отравление или коронавирус

В Telegram-канале Владимира Сальдо продолжают появляться новые сообщения. Так, сегодня в обед он написал, что ухудшение его самочувствия связано с осложнениями после перенесенного COVID-19.

"Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области", – прокомментировал коллаборант.

Он также заявил, что в целом чувствует себя хорошо, а врачи якобы говорят о позитивной динамике.

В то же время паблик Baza информирует, что Сальдо могли отравить, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.

"Кровь и мочу Владимира Сальдо срочно направили в токсикологию на исследование – врачи полагают, что главу пророссийской администрации Херсонской области отравили. Результаты анализов крови смогут прояснить, есть ли в его организме какой-то яд, только через пару дней", – говорится в сообщении.

Как пишут авторы канала, врачи крымской клиники изначально предполагали инфаркт из-за похожих симптомов. Тем не менее, кардиограмма это не подтвердила. После этого медики подозревали инсульт, сделали КТ, но отказались и от этой версии.

Ранее сам Владимир Сальдо рассказал у себя в соцсетях, что решил лечь в больницу и временно передать свои "полномочия" так называемому "главе правительства" Херсонской области Сергею Елисееву, который 1993-2005 гг. служил в ФСБ. В оккупированный Херсон его "перевели" с должности заместителя главы правительства Калининградской области России.

О госпитализации Владимира Сальдо сообщалось еще 13 июля. Тогда народный депутат Алексей Гончаренко написал, что российский ставленник находится в тяжелом состоянии.