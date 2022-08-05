Херсонського колаборанта Сальдо у стані коми госпіталізують до Москви, – ЗМІ

Так званого "главу" окупованого регіону могли отруїти. Раніше він сам заявив, що лягає до лікарні та передав свої "повноваження" ексспівробітнику ФСБ Сергію Єлісєєву.

Так званого "главу" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо готуються госпіталізувати з Криму до однієї з московських лікарень. Для цього підготували спецборт. Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на свої джерела.

Як уточнюється, колаборанта ще вчора, 4 серпня, транспортували з Херсонської області до кримської клініки. Сьогодні російський ставленик почувається гірше, тому його підключили до апарату штучної вентиляції легень і ввели в медикаментозну кому. Після чого московські та кримські лікарі провели спільний консиліум і вирішили терміново перевезти Сальдо до однієї з лікарень у Москві.

Стан Сальдо: отруєння чи коронавірус

У Telegram каналі Володимира Сальдо продовжують з'являтися нові повідомлення. Так, сьогодні в обід він написав, що погіршення самопочуття пов'язане з ускладненнями після перенесеного COVID-19.

"Незважаючи на нездужання, я продовжував активну діяльність на посаді голови, проводив робочі зустрічі та виїзні заходи в області", — прокоментував колаборант.

Він також заявив, що загалом почувається добре, а лікарі нібито говорять про позитивну динаміку.

У той же час паблік Baza інформує, що Сальдо могли отруїти, а його стан оцінюється як украй тяжкий.

"Кров і сечу Володимира Сальдо терміново відправили в токсикологію на дослідження — лікарі вважають, що голову проросійської адміністрації Херсонської області отруїли. Результати аналізів крові зможуть прояснити, чи є в його організмі якась отрута, лише через кілька днів", — йдеться у повідомленні.

Як пишуть автори каналу, лікарі кримської клініки спочатку передбачали інфаркт через схожі симптоми. Проте кардіограма це не підтвердила. Після цього медики підозрювали інсульт, зробили КТ, але відмовилися і від цієї версії.

Раніше сам Володимир Сальдо розповів у себе в соцмережах, що вирішив лягти до лікарні та тимчасово передати свої "повноваження" так званому "голові уряду" Херсонської області Сергію Єлісєєву, який 1993-2005 рр. служив в ФСБ. До окупованого Херсона його "перевели" з посади заступника глави уряду Калінінградської області Росії.

Про госпіталізацію Володимира Сальдо повідомлялося ще 13 липня. Тоді народний депутат Олексій Гончаренко написав, що російський ставленик перебуває у тяжкому стані.