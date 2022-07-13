Херсонський колаборант Сальдо госпіталізований у важкому стані, — нардеп

Напередодні повідомлялося про два замахи на керівника обласної окупаційної адміністрації.

У херсонських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що колаборант Володимир Сальдо, призначений окупантами "головою" області, потрапив до лікарні.

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Цю інформацію підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко.

"За моїми даними, херсонського колаборанта Сальдо госпіталізовано в тяжкому стані. Чекаємо на деталі", — зазначив він.

11 липня окупаційна влада Херсона повідомила про запобігання замаху на Сальдо. Нібито на шляху його автомобіля встановили вибуховий пристрій, який виявили та знешкодили до проїзду колаборанта дорогою. Коментуючи подію, окупанти запевнили, що Володимир Сальдо знаходиться "в міцному здоров'ї та бадьорому настрої".

Нагадаємо, 14 червня колишній народний депутат Андрій Немировський повідомив про підрив авто Володимира Сальдо, після чого його відвезли до реанімації. Однак пізніше колаборант записав відеоролик, у якому спростував повідомлення про замах на нього.

Як сили опору усувають колаборантів

Чиновники окупаційних органів влади давно стали пріоритетними цілями для бійців українських сил спротиву. 8 липня в Новій Каховці застрелили "заступника начальника поліції" 26-річного Сергія Томка. Після окупації Херсонської області він погодився співпрацювати з росіянами, отримавши підвищення на посаді, але пропрацював на ній зовсім недовго.

30 червня екснардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов, котрий перейшов на бік окупантів, заявив, що на нього готували замах українські спецслужби. До цього надійшли повідомлення про підрив автомобіля, в якому був зрадник.

24 червня в Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка, вибух стався у той момент, коли він сідав у машину.

22 червня стало відомо про замах на керівника окупаційної адміністрації Чорнобаївки: Юрій Турулєв отримав поранення, коли поряд із його автомобілем вибухнула міна, закладена біля дороги.

У квітні у Херсоні розстріляли місцевого блогера Валерія Кулешова, його також звинувачували у зв'язках з окупантами. За місяць перед тим розстріляли Павла Слободчикова, який був помічником Володимира Сальдо.